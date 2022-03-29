Кадиров виступив проти переговорів: Потрібно знищити бандерівців, а потім вирішувати

Глава Чечні Рамзан Кадиров виступив проти проведення мирних переговорів України та Росіх, заявивши, що спочатку треба знищити "бандерівців та шайтанів", а потім думати, що робити.

Джерело: Кадиров у своєму Telegram

Пряма мова Кадирова: "Моя думка переконана, що від цих переговорів жодного толку не буде.

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Я вважаю, треба повністю закінчити розпочате: знищити бандерівців, нациків та шайтанів. Тільки тоді треба ухвалювати рішення, що робити далі".

Нагадаємо: Вранці 29 березня переговорні команди України та Росії зустрілися у Стамбулі, перед ними виступив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та закликав до перемир'я.

РосЗМІ повідомляють, що Кадиров у Маріуполі.