Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Кадиров виступив проти переговорів: Потрібно знищити бандерівців, а потім вирішувати

Роман ПетренкоВівторок, 29 березня 2022, 11:50

Глава Чечні Рамзан Кадиров виступив проти проведення мирних переговорів України та Росіх, заявивши, що спочатку треба знищити "бандерівців та шайтанів", а потім думати, що робити.

Джерело: Кадиров у своєму Telegram

Пряма мова Кадирова: "Моя думка переконана, що від цих переговорів жодного толку не буде.

Я вважаю, треба повністю закінчити розпочате: знищити бандерівців, нациків та шайтанів. Тільки тоді треба ухвалювати рішення, що робити далі".

Нагадаємо: Вранці 29 березня переговорні команди України та Росії зустрілися у Стамбулі, перед ними виступив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та закликав до перемир'я.

РосЗМІ повідомляють, що Кадиров у Маріуполі.

Теми: КадировРосіяпереговоривійна
Головне сьогодні

Зеленський до "слуг", які хочуть змінити гімн: Не виставляйте себе дурнями

фотоУ Бучі знайшли "братську могилу", де поховані майже 300 людей, на вулицях десятки трупів

Шольц пропонував Зеленському відмовитися від НАТО, щоб запобігти війні - WSJ

Якщо українці на референдумі підтримають курс на НАТО, будуть ще одні переговори – Арахамія

У Кремлі заявили, що хочуть припинення війни, але після досягнення своїх цілей

Всю Київську область звільнили від окупантів - Міноборони

Усі новини...
Кадиров
У Чечні заявили, що Кадиров у Маріуполі - з генеральськими погонами від Путіна
Кадиров показав відео нібито з Маріуполя, на якому організатор вбивства Нємцова
Кадиров біля українських бронемашин: Був я, не був — машина в мене
Останні новини
00:57
Голова Донецької ОВА назвав кількість загиблих цивільних за добу
00:47
В Естонії повідомили нові деталі про українців-біженців, що в’їздять через РФ
00:43
Інтенсивність обстрілів з боку РФ знизилася – зведення Генштабу
00:34
Понад 10 тисяч гектарів у зоні ЧАЕС було охоплено пожежами під час окупації
00:32
На розмінування Київщини знадобиться не менше 10 днів – ОВА
00:31
Орбан загубив чесність десь у контактах з Москвою – Зеленський  
00:17
Зеленський до "слуг", які хочуть змінити гімн: Не виставляйте себе дурнями
00:15
Зеленський подякував українцям за протести на окупованих Росією територіях
00:08
Стійкість Маріуполя й інших міст дозволяє ламати тактику ворога - Зеленський
23:53
Зеленський: Ніхто не подарує нам мир. Маємо вибороти
Усі новини...