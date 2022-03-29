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Кадыров выступил против переговоров: Надо уничтожить бандеровцев, а потом решать

Роман ПетренкоВторник, 29 марта 2022, 11:50

Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил против проведения мирных переговоров Украины и России, заявив, что сначала надо уничтожить "бандеровцев и шайтанов", а потом думать, что делать.

Источник: Кадыров в своем Telegram

Прямая речь Кадырова: "Мое мнение убежденнное, что от этих переговоров никакого толку не будет.

Я считаю, надо полностью закончить начатое: уничтожить бандеровцев, нациков и шайтанов. Только тогда нужно принимать решение, что делать дальше".

Напомним: Утром 29 марта переговорные команды Украины и России встретились в Стамбуле, перед ними выступил президент Турции Реджеп Таип Эрдоган и призвал к перемирию.

РосСМИ сообщают, что Кадыров в Мариуполе.

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Темы: КадыровРосcияпереговорывойна
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