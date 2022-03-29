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Абрамович на переговорах нейтральна сторона, у нього своє завдання – джерело

Роман Кравець, Роман ПетренкоВівторок, 29 березня 2022, 12:33

Російський олігарх Роман Абрамович бере участь в перемовинах України та Росії як нейтральний переговорник.

Джерело: співрозмовник "Української правди", близькі до перемовин

Деталі: Зазначається, що Абрамович позиціонує себе як нейтральний переговорник.

За словами джерела "Української правди", його головна задача "передавати їхньому начальнику зрозумілою і людською мовою нашу позицію".

Передісторія: Вранці 29 березня переговорні команди України та Росії зустрілися у Стамбулі, перед ними виступив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та закликав до перемир'я.

Перед початком переговорів Абрамович переговорив із Ердоганом та членами делегацій.

Теми: ТуреччинапереговоривійнаРосія
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