Абрамович на переговорах нейтральна сторона, у нього своє завдання – джерело

Російський олігарх Роман Абрамович бере участь в перемовинах України та Росії як нейтральний переговорник.

Джерело: співрозмовник "Української правди", близькі до перемовин

Деталі: Зазначається, що Абрамович позиціонує себе як нейтральний переговорник.

За словами джерела "Української правди", його головна задача "передавати їхньому начальнику зрозумілою і людською мовою нашу позицію".

Передісторія: Вранці 29 березня переговорні команди України та Росії зустрілися у Стамбулі, перед ними виступив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та закликав до перемир'я.

Перед початком переговорів Абрамович переговорив із Ердоганом та членами делегацій.