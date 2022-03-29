Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Абрамович на переговорах нейтральна сторона, у нього своє завдання – джерело

Роман Кравець, Роман ПетренкоВівторок, 29 березня 2022, 12:33
Абрамович на переговорах нейтральна сторона, у нього своє завдання – джерело

Російський олігарх Роман Абрамович бере участь в перемовинах України та Росії як нейтральний переговорник.

Джерело: співрозмовник "Української правди", близькі до перемовин

Деталі: Зазначається, що Абрамович позиціонує себе як нейтральний переговорник.

Реклама:

За словами джерела "Української правди", його головна задача "передавати їхньому начальнику зрозумілою і людською мовою нашу позицію".

Передісторія: Вранці 29 березня переговорні команди України та Росії зустрілися у Стамбулі, перед ними виступив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та закликав до перемир'я.

Перед початком переговорів Абрамович переговорив із Ердоганом та членами делегацій.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ТуреччинапереговоривійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Туреччина
Стало відомо, коли Ердоган приїде до Путіна – Bloomberg
До Києва прибув міністр закордонних справ Туреччини
Турецька компанія подарувала ГУРівцям "Байрактар" до Дня Незалежності
Останні новини
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
12:04
У Туреччині розповіли, чого чекають від Швеції для вступу в НАТО
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
Усі новини...
Реклама: