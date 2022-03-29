Абрамович на переговорах нейтральная сторона, у него своя задача – источник
Вторник, 29 марта 2022, 12:33
Российский олигарх Роман Абрамович принимает участие в переговорах Украины и России как нейтральный переговорщик.
Источник: собеседник "Украинской правды", близкий к переговорам
Детали: Отмечается, что Абрамович позиционирует себя как нейтральный переговорщик.
По словам источника "Украинской правды", его главная задача "передавать их начальнику понятным и человеческим языком нашу позицию".
Предыстория: Утром 29 марта переговорные команды Украины и России встретились в Стамбуле, перед ними выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и призвал к перемирию.
Перед началом переговоров Абрамович переговорил с Эрдоганом и членами делегаций.
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