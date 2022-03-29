Абрамович на переговорах нейтральная сторона, у него своя задача – источник

Российский олигарх Роман Абрамович принимает участие в переговорах Украины и России как нейтральный переговорщик.

Источник: собеседник "Украинской правды", близкий к переговорам

Детали: Отмечается, что Абрамович позиционирует себя как нейтральный переговорщик.

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По словам источника "Украинской правды", его главная задача "передавать их начальнику понятным и человеческим языком нашу позицию".

Предыстория: Утром 29 марта переговорные команды Украины и России встретились в Стамбуле, перед ними выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и призвал к перемирию.

Перед началом переговоров Абрамович переговорил с Эрдоганом и членами делегаций.