Зведення: Під Харковом ліквідували російського полковника – командира 200-ї бригади

Український захисник на фоні знищеної російської техніки. Фото Генштабу ЗСУ з Facebook

Українські захисники у боях під Харковом ліквідували командира 200-ї окремої мотострілецької бригади полковника Дениса Курила.

Джерело: оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 12:00 29 березня

Дослівно Генштаб ЗСУ: "Ворог наростив наявне угруповання введенням окремих підрозділів зі складу 1-ї танкової армії. Саме в боях під Харковом 200-а окрема мотострілецька бригада противника втратила дві батальйонно-тактичні групи і особисто командира бригади полковника Дениса Курила. Втрати однієї 200-ї бригади склали понад 1500 військовослужбовців".

Деталі: За даними Генштабу, на Слобожанському напрямку російські окупанти продовжують застосовувати авіацію та артилерію по населених пунктах Харків та Барвінкове, намагаються захопити місто Ізюм. Тривають бої в районі населених пунктів Камянка, Суха Камянка, Тихоцьке.

На Волинському напрямку угруповання збройних сил республіки Білорусь забезпечує прикриття свого державного кордону, проводить демонстраційні дії.

На Поліському на рямку противник обмежується обстрілами артилерією, перегрупуванням наявних підрозділів та частковим їх виведенням на територію Білорусі.

На Сіверщині окупанти продовжують блокувати Чернігів, намагаються поступово знищувати військові та цивільні об’єкти. В напрямку Броварів ворог активних дій не проводив.

ВІДЕО ДНЯ

На Донецькому напрямку противник наростив вогневий вплив та активізував штурмові дії на більшості напрямків. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Воєводівка, Рубіжне, Лисичанськ, Кремінна, Золоте-4, Попасна, Торецьк, Новгородське. Основні зусилля концентрує на взятті під контроль Попасної та Маріуполя. Успіху ворог не має.

У Бердянську російські окупанти намагаються відновити припортову інфраструктуру.

На Південнобузькому напрямку ворог, під прикриттям вогню артилерії, проводить заходи відновлення боєздатності, поповнює запаси боєприпасів та палива.

У Генштабі зазначили, що станом на 12:00 29 березня мети наступальної операції противник не досяг.

Відзначається виведення окремих підрозділів збройних сил Росії з території Київської та Чернігівської областей. При цьому зберігається високою загроза нанесення російськими окупантами ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Також існує проблема посилення та проведення ротації наявного угруповання противника. Так, тільки в тихоокеанському флоті збройних сил РФ підрозділи комплектування через відмову особового складу брати участь у так званій "спеціальній операції", не спроможні укомплектувати навіть одну батальйонно-тактичну групу.

Сил оборони України продовжують оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. Захисники стримують противника на всіх напрямках, на окремих напрямках – витісняють ворога.