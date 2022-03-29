Сводка: Под Харьковом ликвидировали российского полковника – командира 200-й бригады

Украинский защитник на фоне уничтоженной российской техники. Фото Генштаба ВСУ из Facebook

Украинские защитники в боях под Харьковом ликвидировали командира 200-й отдельной мотострелковой бригады полковника Дениса Курило.

Источник: оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 12:00 29 марта

Дословно Генштаб ВСУ: "Враг нарастил имеющуюся группировку введением отдельных подразделений из состава 1-й танковой армии. Именно в боях под Харьковом 200-я отдельная мотострелковая бригада противника потеряла две батальонно-тактические группы и лично командира бригады полковника Дениса Курило. Потери одной 200-й бригады составили более 1500 военнослужащих".

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Детали: По данным Генштаба, на Слобожанском направлении российские оккупанты продолжают применять авиацию и артиллерию по населенным пунктам Харьков и Барвенково, пытаются захватить город Изюм. Продолжаются бои в районе населенных пунктов Камянка, Сухая Камянка, Тихоцкое.

На Волынском направлении группировка вооруженных сил республики Беларусь обеспечивает прикрытие своей государственной границы, проводит демонстрационные действия.

На Полесском направлении противник ограничивается обстрелами артиллерией, перегруппировкой имеющихся подразделений и частичным выводом на территорию Беларуси.

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На Сиверщине оккупанты продолжают блокировать Чернигов, пытаются постепенно уничтожать военные и гражданские объекты. В направлении Броваров враг активных действий не проводил.

На Донецком направлении противник нарастил огневое влияние и активизировал штурмовые действия на большинстве направлений. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Воеводовка, Рубежное, Лисичанск, Кременная, Золотое-4, Попасная, Торецк, Новгородское. Основные усилия концентрируют на взятии под контроль Попасной и Мариуполя. Это врагу не удается.

В Бердянске российские оккупанты пытаются восстановить припортовую инфраструктуру.

На Южнобужском направлении враг, под прикрытием огня артиллерии, проводит мероприятия по восстановлению боеспособности, пополняет запасы боеприпасов и топлива.

В Генштабе отметили, что по состоянию на 12:00 29 марта цели наступательной операции противник не достиг.

Отмечается вывод отдельных подразделений вооруженных сил России с территории Киевской и Черниговской областей. При этом сохраняется высокая угроза нанесения российскими оккупантами ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

Также существует проблема усиления и проведения ротации существующей группировки противника. Так, только в тихоокеанском флоте вооруженных сил РФ подразделения комплектования из-за отказа личного состава участвовать в так называемой "специальной операции", не способны укомплектовать даже одну батальонно-тактическую группу.

Сил обороны Украины продолжают операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях. Защитники сдерживают противника по всем направлениям, по отдельным направлениям – вытесняют врага.