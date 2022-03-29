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Шойгу погрожує НАТО наслідками поставок літаків і систем ППО Україні

"Європейська правда"Вівторок, 29 березня 2022, 13:16

Міністр оборони РФ Сергєй Шойгу заявив, що Росія "адекватно прореагує" у разі реалізації планів низки країн НАТО поставити в Україну бойові літаки та системи протиповітряної оборони. 

Слова Шойгу на селекторній нараді у вівторок наводить російське агентство "РИА Новости", пише Європейська правда

"Відстежуємо заяви лідерів окремих країн НАТО про намір постачати літаки та системи ППО в Україну. У разі їхньої реалізації адекватно прореагуємо", - заявив Шойгу.

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Західні союзники працюють над нарощуванням летальної військової допомоги Україні, необхідної для захисту від вторгнення Росії. Проте прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сказав, що ця додаткова допомога, швидше за все, не поширюватиметься на танки та літаки - дві ключові вимоги, висунуті президентом України Володимиром Зеленським.

Під час відеозвернення до лідерів країн НАТО минулого тижня Володимир Зеленський попросив "один відсоток від усіх ваших літаків", пізніше додавши: "У вас є тисячі винищувачів, але нам не дали жодного".

Раніше офіційні особи США заявляли, що виступають проти надання Україні винищувачів, оскільки президент Росії Володимир Путін може розцінити це як крок до ескалації.

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Теми: війнаРосіяНАТОШарій
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