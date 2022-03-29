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Шойгу погрожує НАТО наслідками поставок літаків і систем ППО Україні

"Європейська правда"Вівторок, 29 березня 2022, 13:16

Міністр оборони РФ Сергєй Шойгу заявив, що Росія "адекватно прореагує" у разі реалізації планів низки країн НАТО поставити в Україну бойові літаки та системи протиповітряної оборони. 

Слова Шойгу на селекторній нараді у вівторок наводить російське агентство "РИА Новости", пише Європейська правда

"Відстежуємо заяви лідерів окремих країн НАТО про намір постачати літаки та системи ППО в Україну. У разі їхньої реалізації адекватно прореагуємо", - заявив Шойгу.

Західні союзники працюють над нарощуванням летальної військової допомоги Україні, необхідної для захисту від вторгнення Росії. Проте прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сказав, що ця додаткова допомога, швидше за все, не поширюватиметься на танки та літаки - дві ключові вимоги, висунуті президентом України Володимиром Зеленським.

Під час відеозвернення до лідерів країн НАТО минулого тижня Володимир Зеленський попросив "один відсоток від усіх ваших літаків", пізніше додавши: "У вас є тисячі винищувачів, але нам не дали жодного".

Раніше офіційні особи США заявляли, що виступають проти надання Україні винищувачів, оскільки президент Росії Володимир Путін може розцінити це як крок до ескалації.

Теми: війнаРосіяНАТОШарій
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