Шойгу грозит НАТО последствиями поставок самолетов и систем ПВО Украине

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия "адекватно прореагирует" в случае реализации планов ряда стран НАТО поставить в Украину боевые самолеты и системы противовоздушной обороны.

Слова Шойгу на селекторном совещании во вторник приводит российское агентство "РИА Новости", пишет Европейская правда

"Отслеживаем заявления лидеров отдельных стран НАТО о намерении поставлять самолеты и системы ПВО в Украину. В случае их реализации адекватно отреагируем", - заявил Шойгу.

Западные союзники работают над наращиванием летальной военной помощи для Украины, необходимой для защиты от вторжения России. Однако премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что эта дополнительная помощь, скорее всего, не будет распространяться на танки и самолеты – два ключевых требования, выдвигаемых президентом Украины Владимиром Зеленским.

Во время видеообращения к лидерам стран НАТО на прошлой неделе Владимир Зеленский попросил "один процент всех ваших самолетов", позже добавив: "У вас есть тысячи истребителей, но нам не дали ни одного".

Ранее официальные лица США заявляли, что выступают против предоставления Украине истребителей, поскольку президент России Владимир Путин может расценить это как шаг к эскалации.