Білорусь розпочала нові навчання

У Білорусі повідомили, що у період з 29 по 31 березня проводиться спільний захід оперативної підготовки з органами управління технічним забезпеченням – спільне штабне тренування.

Джерело: Міноборони Білорусі

Деталі: Повідомляється, що актуальність навчань обумовлена ​​"необхідністю завершення планування технічного забезпечення, удосконалення злагодженості органів військового управління при організації технічного забезпечення та підготовкою до командно-штабного навчання Збройних сил".

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На навчаннях планується "підвищення практичних навичок посадових осіб у прийнятті рішень, плануванні застосування підпорядкованих сил та засобів".

Де відбуватимуться навчання – невідомо.

Нагадаємо: 21 березня Білорусь повідомила про відведення десантників від українського кордону.