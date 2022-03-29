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Білорусь розпочала нові навчання

Роман ПетренкоВівторок, 29 березня 2022, 13:33

У Білорусі повідомили, що у період з 29 по 31 березня проводиться спільний захід оперативної підготовки з органами управління технічним забезпеченням – спільне штабне тренування.

Джерело: Міноборони Білорусі

Деталі: Повідомляється, що актуальність навчань обумовлена ​​"необхідністю завершення планування технічного забезпечення, удосконалення злагодженості органів військового управління при організації технічного забезпечення та підготовкою до командно-штабного навчання Збройних сил".

На навчаннях планується "підвищення практичних навичок посадових осіб у прийнятті рішень, плануванні застосування підпорядкованих сил та засобів".

Де відбуватимуться навчання – невідомо.

Нагадаємо: 21 березня Білорусь повідомила про відведення десантників від українського кордону.

Теми: Білорусь
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