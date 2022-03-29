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Беларусь начала новые учения

Роман ПетренкоВторник, 29 марта 2022, 13:33
Беларусь начала новые учения

В Беларуси сообщили, что в период с 29 по 31 марта проводится совместное мероприятие оперативной подготовки с органами управления техническим обеспечением – совместная штабная тренировка.

Источник: Минобороны Беларуси

Детали: Сообщается, что актуальность учений обусловлена "необходимостью завершения планирования технического обеспечения, совершенствования слаженности органов военного управления при организации технического обеспечения и подготовкой к командно-штабному учению Вооруженных сил".

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На учениях планируется "повышение практических навыков должностных лиц в принятии решений, планировании применения подчиненных сил и средств".

Где будут проходить учения – неизвестно.

Напомним: 21 марта Беларусь сообщила об отводе десантников от украинской границы.

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Темы: Беларусь
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