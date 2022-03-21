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Білорусь повідомила про відведення десанту від українського кордону

Роман ПетренкоПонеділок, 21 березня 2022, 13:02
Білорусь повідомила про відведення десанту від українського кордону

За словами Міністерства оборони Білорусі, десантники 38-ї Брестської окремої гвардійської десантно-штурмової бригади повернулися від українського кордону до пункту постійної дислокації.

Джерело: Міноборони Білорусі, MotolkoHelp

Дослівно: "Десантники 38-ї Брестської окремої гвардійської десантно-штурмової бригади повернулися до пункту постійної дислокації після успішного виконання завдання щодо посилення ділянок кордону Білорусі".

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Деталі: "Мотолько Хелп", яке займається моніторингом пересування білоруських військ, повідомили, що БТР рухаються Брестом – через це в місті частково перекрито рух.

 

Передісторія: 

  • 20 березня зранку Генеральний штаб Збройних сил України заявив, що існує велика ймовірність залучення білоруських військдо російської війни проти України. Співрозмовники "УП" у силових відомствах підтвердили такі дані української розвідки, але запевнили, що білоруські військові не мають досвіду ведення бойових дій і мають низький бойовий дух.
  • Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що українські захисники будуть знищувати всіх солдатів армії Білорусі, які перетнуть кордон.
  • Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенковже втягнув Білорусь у російсько-українську війну, оскільки він надає окупаційним вйськам РФ у користування військові об'єкти, розташовані на території Білорусі.

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Теми: БілоруськордонвійнаРосія
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