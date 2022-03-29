У Чернігові загинули понад 350 осіб, у лікарнях 400 поранених – мер

У Чернігові під час війни загинули 350-400 осіб, у лікарні щодня потрапляють 30-40 поранених, місто продовжують обстрілювати.

Джерело: міський голова Чернігова Владислав Атрошенко в ефірі національного телемарафону і голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус із посиланням на ДСНС

Пряма мова Атрошенка: "Обстріли міста відбувалися з різних сторін, з відстані більше, ніж 5 кілометрів до адміністративних кордонів самого міста мінометами 120-го калібру. За таких умов не може бути прицільної стрільби. Відповідно, ставилося на меті знищення мирного населення (...).

Реклама:

У нас загинули вже більше 350 людей у місті. Це не остаточні дані. У нас зараз перепризначено начальника обласного управління охорони здоров'я – я сподіваюся, ми більш детальні цифри будемо мати. Думаю, що ця цифра вже орієнтовно 400 осіб".

Деталі: Атрошенко повідомив, що у двох лікарнях перебуває близько 400 поранених, декого виписують, але щодня в кожну лікарню потрапляє 30-40 поранених.

"Переважна більшість цих поранених, особливо вчора, коли конкретно житловий мікрорайон обстрілювався, – це цивільні люди", – сказав він.

ВІДЕО ДНЯ

Мер наголосив, що росіяни застосовують дрони – і в них була можливість побачити, які об'єкти належать до військових об'єктів, а які ні, але обстріли вели саме по мирних помешканнях.

За словами Атрошенка, йде жорстоке і звіряче знищення мирних жителів, що є геноцидом.

Мер зазначив, що більше половини жителів міста були російськомовними людьми.

Більше деталей: За попередню добу у Чернігівській області зареєстровано 13 пожеж, з них 8 – через обстріли російською армією населених пунктів: 2 – житловий сектор, 4 – промислові та інфраструктурні об’єкти, 1 – транспорт, 1 – природний об'єкт.

Усього з початку війни ліквідовано 399 пожеж, з яких 265 виникли через обстріли. Врятовано 45 людей, з них 10 дітей.

За добу рятувальники 3 рази долучались до надання допомоги та виконання інших робіт (з початку війни – 95 разів).

Піротехніки ДСНС за добу 13 разів виїжджали для знешкодження боєприпасів, що не розірвались (з початку війни виявлено та вилучено 123 вибухонебезпечних предметів.

У Чернігові через ураження об’єктів критичної інфраструктури та активні бойові відсутнє теплопостачання. Електро-, водо- та газопостачання здійснюється частково. Відновлювальні роботи здійснюються за можливості.