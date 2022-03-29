Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Чернігові загинули понад 350 осіб, у лікарнях 400 поранених – мер

Олена РощінаВівторок, 29 березня 2022, 13:48

У Чернігові під час війни загинули 350-400 осіб, у лікарні щодня потрапляють 30-40 поранених, місто продовжують обстрілювати. 

Джерело: міський голова Чернігова Владислав Атрошенко в ефірі національного телемарафону і голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус із посиланням на ДСНС

Пряма мова Атрошенка: "Обстріли міста відбувалися з різних сторін, з відстані більше, ніж 5 кілометрів до адміністративних кордонів самого міста мінометами 120-го калібру. За таких умов не може бути прицільної стрільби. Відповідно, ставилося на меті знищення мирного населення (...).

У нас загинули вже більше 350 людей у місті. Це не остаточні дані. У нас зараз перепризначено начальника обласного управління охорони здоров'я – я сподіваюся, ми більш детальні цифри будемо мати. Думаю, що ця цифра вже орієнтовно 400 осіб".

Деталі: Атрошенко повідомив, що у двох лікарнях перебуває близько 400 поранених, декого виписують, але щодня в кожну лікарню потрапляє 30-40 поранених.

"Переважна більшість цих поранених, особливо вчора, коли конкретно житловий мікрорайон обстрілювався, – це цивільні люди", – сказав він. 

Мер наголосив, що росіяни застосовують дрони – і в них була можливість побачити, які об'єкти належать до військових об'єктів, а які ні, але обстріли вели саме по мирних помешканнях. 

ВІДЕО ДНЯ

За словами Атрошенка, йде жорстоке і звіряче знищення мирних жителів, що є геноцидом. 

Мер зазначив, що більше половини жителів міста були російськомовними людьми.

Більше деталей: За попередню добу у Чернігівській області зареєстровано 13 пожеж, з них 8 – через обстріли російською армією населених пунктів: 2 – житловий сектор, 4 – промислові та інфраструктурні об’єкти, 1 – транспорт, 1 – природний об'єкт.

Усього з початку війни ліквідовано 399 пожеж, з яких 265 виникли через обстріли. Врятовано 45 людей, з них 10 дітей. 

За добу рятувальники 3 рази долучались до надання допомоги та виконання інших робіт (з початку війни – 95 разів).

Піротехніки ДСНС за добу 13 разів виїжджали для знешкодження боєприпасів, що не розірвались (з початку війни виявлено та вилучено 123 вибухонебезпечних предметів.

У Чернігові через ураження об’єктів критичної інфраструктури та активні бойові відсутнє теплопостачання. Електро-, водо- та газопостачання здійснюється частково. Відновлювальні роботи здійснюються за можливості.

УП, оновлено
Теми: ЧернігівЧернігівська областьвійна
Головне сьогодні

Зеленський до "слуг", які хочуть змінити гімн: Не виставляйте себе дурнями

фотоУ Бучі знайшли "братську могилу", де поховані майже 300 людей, на вулицях десятки трупів

Шольц пропонував Зеленському відмовитися від НАТО, щоб запобігти війні - WSJ

Якщо українці на референдумі підтримають курс на НАТО, будуть ще одні переговори – Арахамія

У Кремлі заявили, що хочуть припинення війни, але після досягнення своїх цілей

Всю Київську область звільнили від окупантів - Міноборони

Усі новини...
Чернігів
Російські війська обстріляли Чернігів та передмістя Ніжина
Історія виховательки з Чернігова, яка евакуювала 30 дітей з притулку
Мер Івано-Франківська потрапив під обстріл біля Чернігова, є поранені
Останні новини
02:45
Загарбники гатили "Смерчами": деталі обстрілу Кривого Рогу
01:43
Кулеба: 5-й пакет санкцій ЄС проти Росії закриє шляхи обходу обмежень
01:36
На Луганщині відновили газопостачання для понад 100 тисяч українців
01:23
Окупанти обіцяють випустити з Маріуполя іноземців – росЗМІ
01:15
Порт у Туреччині, де ховається яхта Абрамовича, може порушувати британські санкції
00:57
Голова Донецької ОВА назвав кількість загиблих цивільних за добу
00:47
В Естонії повідомили нові деталі про українців-біженців, що в’їздять через РФ
00:43
Інтенсивність обстрілів з боку РФ знизилася – зведення Генштабу
00:34
Понад 10 тисяч гектарів у зоні ЧАЕС було охоплено пожежами під час окупації
00:32
На розмінування Київщини знадобиться не менше 10 днів – ОВА
Усі новини...