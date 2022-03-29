В Чернигове погибли более 350 человек, в больницах 400 раненых – мэр

В Чернигове за время войны погибли 350-400 человек, в больницы ежедневно попадают 30-40 раненых, город продолжают обстреливать.

Источник: городской глава Чернигова Владислав Атрошенко в эфире национального телемарафона и глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус со ссылкой на ГСЧС

Прямая речь Атрошенко: "Обстрелы города происходили с разных сторон, с расстояния более 5 километров до административных границ самого города минометами 120-го калибра. В таких условиях не может быть прицельной стрельбы. Соответственно, ставилось целью уничтожение мирного населения (...).

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У нас погибло уже более 350 человек в городе. Это не окончательные данные. У нас сейчас переназначен начальник областного управления здравоохранения – я надеюсь, мы будем иметь более подробные цифры. Думаю, что эта цифра уже ориентировочно 400 человек".

Детали: Атрошенко сообщил, что в двух больницах находятся порядка 400 раненых, некоторых выписывают, но ежедневно в каждую больницу попадает 30-40 раненых.

"Подавляющее большинство этих раненых, особенно вчера, когда жилой микрорайон обстреливался, – это гражданские люди", – сказал он.

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Мэр подчеркнул, что россияне применяют дроны – и у них была возможность увидеть, какие объекты относятся к военным объектам, а какие нет, но обстрелы вели именно по мирным домам.

По словам Атрошенко, идет жестокое и зверское уничтожение мирных жителей, что является геноцидом.

Мэр отметил, что более половины жителей города были русскоговорящими людьми.

Больше деталей: За предыдущие сутки в Черниговской области зарегистрировано 13 пожаров, из них 8 – из-за обстрелов российской армией населенных пунктов: 2 – жилой сектор, 4 – промышленные и инфраструктурные объекты, 1 – транспорт, 1 – природный объект.

Всего с начала войны ликвидировано 399 пожаров, из которых 265 возникли из-за обстрелов. Спасены 45 человек, из них 10 детей.

За сутки спасатели 3 раза подключались к оказанию помощи и выполнению других работ (с начала войны – 95 раз).

Пиротехники ГСЧС за сутки 13 раз выезжали для обезвреживания неразорвавшихся боеприпасов (с начала войны обнаружено и изъято 123 взрывоопасных предметов).

В Чернигове из-за поражения объектов критической инфраструктуры и активных боевых отсутствует теплоснабжение. Электро-, водо- и газоснабжение осуществляется частично. Восстановительные работы производятся по возможности.