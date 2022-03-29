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Перемир’я між Україною і РФ буде недостатньо для скасування британських санкцій – Джонсон

Вівторок, 29 березня 2022, 16:59

Угоди про припинення вогню між Росією та Україною буде недостатньо, щоб спровокувати скасування британських санкцій.

Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон на зустрічі з міністрами, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Прем'єр-міністр сказав, що саме припинення вогню не стане причиною для зняття санкцій Великої Британії з Росії", - сказав прессекретар Джонсона.

"Він сказав, що тиск на Путіна необхідно посилити як шляхом подальших економічних заходів, так і надання військової допомоги, щоб Росія повністю змінила курс" - додав він.

Як повідомлялося, Україна на переговорах у Стамбулі виступила з пропозицією про підписання нового міжнародного договору про гарантії безпеки.

Як заявив Чалий, гарантії безпеки для України є можливим дипломатичним форматом завершення війни..

За його словами, "ключова вимога - чіткі юридично зобов'язальні гарантії Україні, які за своїм змістом і формою мають бути аналогічними частині 5 статуту НАТО.

Росія після переговорів вирішила кардинально скоротити бойові дії на київському та чернігівському напрямках, повідомила російська делегація у Туреччині.

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Теми: УкраїнаРосіяВелика Британія
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