Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Перемирие между Украиной и РФ будет недостаточно для отмены британских санкций - Джонсон

Вторник, 29 марта 2022, 16:59

Соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной будет недостаточно, чтобы спровоцировать отмену британских санкций.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече с министрами, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Премьер-министр сказал, что само прекращение огня не станет причиной для снятия санкций Великобритании с России", - сказал пресс-секретарь Джонсона.

"Он сказал, что давление на Путина необходимо усилить как путем дальнейших экономических мер, так и предоставления военной помощи, чтобы Россия полностью изменила курс", - добавил он.

Как сообщалось, Украина на переговорах в Стамбуле выступила с предложением о подписании нового международного договора о гарантиях безопасности.

Как заявил Чалый, гарантии безопасности для Украины являются возможным дипломатическим форматом завершения войны.

По его словам, "ключевое требование - четкие юридически обязывающие гарантии Украине, которые по своему содержанию и форме должны быть аналогичны части 5 договора НАТО".

ВИДЕО ДНЯ

Россия после переговоров решила кардинально сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях, сообщила российская делегация в Турции.

Темы: УкраинаРосcияВеликобритания
Главное сегодня

Британия хочет вооружить Украину для обороны Одессы – СМИ

Зеленский – "слугам", которые хотят изменить гимн: Не выставляйте себя дураками

фотоВ Буче нашли "братскую могилу", где похоронены почти 300 человек, на улицах десятки трупов

Шольц призывал Зеленского отказаться от НАТО, чтобы предотвратить войну - WSJ

Если украинцы на референдуме поддержат курс на НАТО, будут еще одни переговоры – Арахамия

В Кремле заявили, что хотят прекращения войны, но после достижения своих целей

Все новости...
Украина
Подоляк: Договор о гарантиях безопасности должен пройти референдум
Украина запускает информкампанию по бойкотированию товаров из РФ и Беларуси за границей
Переговоры Украины и России завершились – СМИ
Последние новости
06:37
"Шокирована зверствами в Буче и других городах Украины" – глава МИД Британии
05:45
Путину нужна "хоть какая-то победа" до 9 мая – разведка США
05:04
Из Донбасса за сутки эвакуировали почти тысячу человек
04:33
График эвакуационных поездов на 3 апреля
04:14
Зеленский наградил орденами и медалями еще 131 военного
03:54
фотоВ Нью-Йорке сотни людей вышли поддержать ВСУ
03:28
Британия хочет вооружить Украину для обороны Одессы – СМИ
02:45
Захватчики били "Смерчами": детали обстрела Кривого Рога
02:12
В Мариуполе погиб литовский режиссер
01:43
Кулеба: 5-й пакет санкций ЕС против России закроет пути обхода ограничений
Все новости...