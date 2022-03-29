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Перемирие между Украиной и РФ будет недостаточно для отмены британских санкций - Джонсон

Вторник, 29 марта 2022, 16:59

Соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной будет недостаточно, чтобы спровоцировать отмену британских санкций.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече с министрами, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Премьер-министр сказал, что само прекращение огня не станет причиной для снятия санкций Великобритании с России", - сказал пресс-секретарь Джонсона.

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"Он сказал, что давление на Путина необходимо усилить как путем дальнейших экономических мер, так и предоставления военной помощи, чтобы Россия полностью изменила курс", - добавил он.

Как сообщалось, Украина на переговорах в Стамбуле выступила с предложением о подписании нового международного договора о гарантиях безопасности.

Как заявил Чалый, гарантии безопасности для Украины являются возможным дипломатическим форматом завершения войны.

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По его словам, "ключевое требование - четкие юридически обязывающие гарантии Украине, которые по своему содержанию и форме должны быть аналогичны части 5 договора НАТО".

Россия после переговоров решила кардинально сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях, сообщила российская делегация в Турции.

Темы: УкраинаРосcияВеликобритания
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