Розвідка США фіксує відведення або відступ частини військ РФ від Києва

Після того, як у вівторок Росія оголосила про рішення "різко скоротити бойові дії" на київському та чернігівському напрямках, США вже спостерігають відведення військ РФ

Джерело: CNN з посиланням на двох американських високопосадовців

Деталі: За словами джерел CNN, РФ починає відводити деякі сили, зокрема російські батальйонні тактичні групи (БТГ), які залишають прилеглі території навколо української столиці.

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Російські війська тепер відступають і у деяких районах на півночі України, ймовірно, щоб зосередити сили на півдні та сході.

Розвідка США не виключає, що такий відступ може супроводжуватися бомбардуваннями з повітря та артилерійськими атаками на Киїів.

Водночас, співрозмовники CNN застерігають, що Росія завжди може змінити відступ спробою чергового наступу, звичайно, якщо матиме на це сили – оскільки за час війни завдяки ЗСУ російська армія втратила більше 17 тисяч військових, сотні танків, більш як 100 літаків та тисячі одиниць іншої техніки:

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Дослівно CNN: "На думку США, це не короткострокові маневри для перегрупування, а довгостроковий крок, оскільки Росія наступ на українські території з півночі провалився".

Деталі: Один зі співрозмовник видання сказав, що США наразі стурбовані тим, аби точно зберегти одностайність з ЄС щодо санкційного тиску на Росію. У Вашингтоні побоюються, що деякі з країн Заходу можуть тиснути на Україну, щоб Київ погодився на мирну угоду (можливо, не таку вже й прийнятну для України).

Нагадаємо:

У Білорусі помітили рух колон російської військової техніки з боку українського кордону в тилові частини, це може означати, що росіяни відступають.