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Очевидці в Білорусі помітили рух російських військ від українського кордону

Денис КарловськийВівторок, 29 березня 2022, 16:58
Фото ілюстративне getty images

Очевидці в Білорусі помітили рух колон російської військової техніки з боку українського кордону в тилові частини.

Джерело: MotolkoHelp, Єврорадіо

Деталі: Очевидці в Гомелі поділились з Єврорадіо відеозаписом, як колон військової техніки з прапорами РФ рухається вулицею Ілліча в Гомелі. Техніка їде з боку українського кордону по дорозі в центр міста.

Вулиця Ілліча за містом переходить у трасу Е95, що сполучає Гомель із Черніговом. 

Читачі білоруського журналіста Антона Мотолько надіслали йому відеозапис завантаження 70 бойових машин піхоти з маркуванням V і прапорами РФ та російського ВДВ в Речиці на залізничні платформи.

За даними читачів, колона виїхала з Хойників (близько 50 км до кордону України) по трасі Р33 до залізничної станціїї в місті Речиця на околицях Гомеля.

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У складі колони, крім БМП, помітили також БТР-Д і МТ-ЛБ.

Що було раніше: Після раунду перемовин української та російської делегацій у Стамбулі 29 березня, росіяни заявили, що буцімто "кардинально скоротять" наступ своїх окупаційних військ на чернігівському та київському напрямках.

Теми: БілорусьРосіявійнабойові дії
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