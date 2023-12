Очевидці в Білорусі помітили рух російських військ від українського кордону

Очевидці в Білорусі помітили рух колон російської військової техніки з боку українського кордону в тилові частини.

Джерело: MotolkoHelp, Єврорадіо

Деталі: Очевидці в Гомелі поділились з Єврорадіо відеозаписом, як колон військової техніки з прапорами РФ рухається вулицею Ілліча в Гомелі. Техніка їде з боку українського кордону по дорозі в центр міста.

Реклама:

Вулиця Ілліча за містом переходить у трасу Е95, що сполучає Гомель із Черніговом.

Читачі білоруського журналіста Антона Мотолько надіслали йому відеозапис завантаження 70 бойових машин піхоти з маркуванням V і прапорами РФ та російського ВДВ в Речиці на залізничні платформи.

За даними читачів, колона виїхала з Хойників (близько 50 км до кордону України) по трасі Р33 до залізничної станціїї в місті Речиця на околицях Гомеля.

У складі колони, крім БМП, помітили також БТР-Д і МТ-ЛБ.

More than 70 tracked infantry fighting vehicles of the Russian Armed Forces with “V” marks were seen this morning near the railway station in Rechitsa (Gomel region).

Some vehicles have Russian and Airborne forces flags.

1/2 pic.twitter.com/YaVQZ7iQna