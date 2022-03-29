Очевидці в Білорусі помітили рух російських військ від українського кордону
Очевидці в Білорусі помітили рух колон російської військової техніки з боку українського кордону в тилові частини.
Джерело: MotolkoHelp, Єврорадіо
Деталі: Очевидці в Гомелі поділились з Єврорадіо відеозаписом, як колон військової техніки з прапорами РФ рухається вулицею Ілліча в Гомелі. Техніка їде з боку українського кордону по дорозі в центр міста.
Вулиця Ілліча за містом переходить у трасу Е95, що сполучає Гомель із Черніговом.
Читачі білоруського журналіста Антона Мотолько надіслали йому відеозапис завантаження 70 бойових машин піхоти з маркуванням V і прапорами РФ та російського ВДВ в Речиці на залізничні платформи.
За даними читачів, колона виїхала з Хойників (близько 50 км до кордону України) по трасі Р33 до залізничної станціїї в місті Речиця на околицях Гомеля.
У складі колони, крім БМП, помітили також БТР-Д і МТ-ЛБ.
More than 70 tracked infantry fighting vehicles of the Russian Armed Forces with “V” marks were seen this morning near the railway station in Rechitsa (Gomel region).— MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 29, 2022
Some vehicles have Russian and Airborne forces flags.
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Що було раніше: Після раунду перемовин української та російської делегацій у Стамбулі 29 березня, росіяни заявили, що буцімто "кардинально скоротять" наступ своїх окупаційних військ на чернігівському та київському напрямках.