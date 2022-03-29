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Разведка США фиксирует отвод или отступление части войск РФ от Киева

Светлана КизиловаВторник, 29 марта 2022, 17:35
Разведка США фиксирует отвод или отступление части войск РФ от Киева
Российские оккупанты, фото с росСМИ

После того, как во вторник Россия объявила о решении "резко сократить боевые действия" на киевском и черниговском направлениях, США уже наблюдают отвод войск РФ.

Источник: CNN со ссылкой на двух американских высокопоставленных чиновников

Детали: По словам источников CNN, РФ начинает отводить некоторые силы, в том числе российские батальонные тактические группы (БТГ), покидающие близлежащие территории вокруг украинской столицы.

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Российские войска теперь отступают и в некоторых районах на севере Украины, возможно, чтобы сосредоточить силы на юге и востоке.

Разведка США не исключает, что такое отступление может сопровождаться бомбардировками с воздуха и артиллерийскими атаками на Киев.

В то же время, собеседники CNN предостерегают, что Россия всегда может сменить отступление попыткой очередного наступления, конечно, если будет иметь силы для этого – так как за время войны благодаря ВСУ российская армия потеряла более 17 тысяч военных, сотни танков, более 100 самолетов и тысячи единиц другой военной техники:

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Дословно CNN: "По мнению США, это не краткосрочные маневры для перегруппировки, а долгосрочный шаг, поскольку для России наступление на украинские территории с севера провалилось".

Детали: Один из собеседников издания сказал, что США сейчас обеспокоены тем, чтобы точно сохранить единодушие с ЕС по поводу санкционного давления на Россию. В Вашингтоне опасаются, что некоторые из стран Запада могут давить на Украину, чтобы Киев согласился на мирное соглашение (возможно, не такое уж приемлемое для Украины).

Напомним:

В Беларуси заметили движение колонн российской военной техники со стороны украинской границы в тыловые части, это может означать, что россияне отступают.

Темы: войнаРосcияКиев
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