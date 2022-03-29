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Росіяни завдали ракетного удару по аеродрому на Хмельниччині

Денис КарловськийВівторок, 29 березня 2022, 17:38
Фото ілюстративне: getty images

Російські окупанти завдали ракетного удару по аеродрому в Старокостянтинові на Хмельниччині, знищивши стратегічні запаси паливно-мастильних матеріалів.

Джерело: мер міста Микола Мельничук

Пряма мова Мельничука: "Сьогодні, 29 березня, російський агресор вкотре завдав удару по аеродрому в Старокостянтинові. Нас посипають ракетами ще з першого дня війни, однак сьогодні, як багато з вас могли побачити і почути, атака була дуже серйозна та завдала відчутних збитків".

Деталі: За даними Мельничука, постраждалих внаслідок атаки немає.

Проте російські окупанти зуміли знищити всі стратегічні запаси паливно-мастильних матеріалів на аеродромі.

Мер звернувся з проханням до всіх охочих допомогти придбати паливно-мастильні матеріали власним коштом.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • На другу добу повномасштабного вторгнення росіяни запустили 5 ракет по летовищу в Старокостянтинові, внаслідок чого почалась значна пожежа.
  • У ніч проти 6 березня росіяни здійснили другу ракетну атаку по летовищу, внаслідок чого поранення дістало 3 людей.

Теми: ХмельниччинааеродромобстрілРосія
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