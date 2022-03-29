Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне нанесли ракетный удар по аэродрому в Хмельницкой области

Денис КарловскийВторник, 29 марта 2022, 17:38

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по аэродрому в Староконстантинове на Хмельнитчине, уничтожив стратегические запасы горюче-смазочных материалов.

Источник: мэр города Николай Мельничук

Прямая речь Мельничука: "Сегодня, 29 марта, российский агрессор в очередной раз нанес удар по аэродрому в Староконстантинове. Нас посыпают ракетами еще с первого дня войны, однако сегодня, как многие из вас могли увидеть и услышать, атака была очень серьезная и нанесла ощутимый ущерб".

Детали: По данным Мельничука, пострадавших в результате атаки нет.

Однако российские оккупанты сумели уничтожить все стратегические запасы горюче-смазочных материалов на аэродроме.

Мэр обратился с просьбой ко всем желающим помочь приобрести горюче-смазочные материалы за свой счет.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • На вторые сутки полномасштабного вторжения россияне запустили 5 ракет по аэродрому в Староконстантинове, в результате чего начался значительный пожар.
  • В ночь на 6 марта россияне совершили вторую ракетную атаку по аэродрому, в результате чего ранения получили 3 человека.

Темы: ХмельнитчинааэродромобстрелРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

обновлено, фото, видеоВ России заявляют о пожаре на нефтебазе в Белгороде — якобы из-за авиаудара украинцев

Россия перебрасывает ракетные комплексы к украинской границе в Беларуси

План Путина захватить Украину уже провалился – глава армии Британии

Байден не собирается говорить с Путиным – нужна "серьезная деэскалация"

Зеленский наказал двух генералов СБУ – лишил звания за "антигероизм"

Президент: Перегруппировка – часть тактики РФ, впереди будут битвы

Все новости...
Хмельнитчина
Автобус с беженцами попал в ДТП на Хмельниччине – 7 погибших
Обстрелы окраин Киева, попытка атаковать Староконстантинов: как прошла ночь в регионах
Хмельнитчина: враг атаковал аэродром в Старокостянтинове, трое раненых
Последние новости
08:06
Россия перебросила в Украину военных из Грузии из-за неожиданных потерь – разведка Британии
07:33
Россия приписала "геноцид" на Донбассе экс-министру и еще 21 украинцу
07:32
Сейм Латвии запретил символы поддержки войны РФ против Украины
07:21
Северодонецк: два человека погибли из-за обстрелов россиян
06:50
Сводка Генштаба: Россия продолжает частичный отвод войск с севера Киевщины
06:36
300 сирийских наемников прибыли в Россию, чтобы воевать в Украине – СМИ
06:35
обновлено, фото, видеоВ России заявляют о пожаре на нефтебазе в Белгороде — якобы из-за авиаудара украинцев
05:55
Россияне разграбили ЧАЭС и отель рядом — вынесли даже вилки и ложки
05:39
Путину нет места в "Большой двадцатке" – Трюдо
05:33
обновленоРоссийские оккупанты под Черниговом уничтожили две колонны волонтеров
Все новости...