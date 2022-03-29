Россияне нанесли ракетный удар по аэродрому в Хмельницкой области
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по аэродрому в Староконстантинове на Хмельнитчине, уничтожив стратегические запасы горюче-смазочных материалов.
Источник: мэр города Николай Мельничук
Прямая речь Мельничука: "Сегодня, 29 марта, российский агрессор в очередной раз нанес удар по аэродрому в Староконстантинове. Нас посыпают ракетами еще с первого дня войны, однако сегодня, как многие из вас могли увидеть и услышать, атака была очень серьезная и нанесла ощутимый ущерб".
Детали: По данным Мельничука, пострадавших в результате атаки нет.
Однако российские оккупанты сумели уничтожить все стратегические запасы горюче-смазочных материалов на аэродроме.
Мэр обратился с просьбой ко всем желающим помочь приобрести горюче-смазочные материалы за свой счет.
Предыстория:
- На вторые сутки полномасштабного вторжения россияне запустили 5 ракет по аэродрому в Староконстантинове, в результате чего начался значительный пожар.
- В ночь на 6 марта россияне совершили вторую ракетную атаку по аэродрому, в результате чего ранения получили 3 человека.