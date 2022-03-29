Россияне нанесли ракетный удар по аэродрому в Хмельницкой области

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по аэродрому в Староконстантинове на Хмельнитчине, уничтожив стратегические запасы горюче-смазочных материалов.

Источник: мэр города Николай Мельничук

Прямая речь Мельничука: "Сегодня, 29 марта, российский агрессор в очередной раз нанес удар по аэродрому в Староконстантинове. Нас посыпают ракетами еще с первого дня войны, однако сегодня, как многие из вас могли увидеть и услышать, атака была очень серьезная и нанесла ощутимый ущерб".

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Детали: По данным Мельничука, пострадавших в результате атаки нет.

Однако российские оккупанты сумели уничтожить все стратегические запасы горюче-смазочных материалов на аэродроме.

Мэр обратился с просьбой ко всем желающим помочь приобрести горюче-смазочные материалы за свой счет.

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