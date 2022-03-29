Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В "Азове" объяснили, почему не будут отступать из Мариуполя

Вторник, 29 марта 2022, 20:05

Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь рассказал, почему украинские защитники не покинули Мариуполь, когда ситуация там стала слишком сложной, несмотря на то, что Владимир Зеленский им это позволил.

Источник: видеообращение Паламаря.

Прямая речь: "Нас спрашивают, правда ли, что нам было предложено выйти из города.

Реклама:

На самом ли деле мы отказались, потому что не захотели покидать своих погибших и раненых. Я отвечу так: "А как, по вашему мнению, должны поступать украинские военные?".

Подчеркиваю: мы будем и дальше защищать город, каждый дом, каждую улицу. Мы будем делать все, чтобы спасти раненых и похоронить наших убитых воинов. Мы слышим о том, что безуспешно бороться с превосходящими силами в соотношении 1 к 10, не имея авиации и прочего... Спросите у защитников города, как они 33 дня противостоят постоянным авиационным бомбардировкам, десяткам выпущенных по нам баллистических ракет, обстрелам с кораблей и наземной артиллерии, силам, в десятки раз превосходящим наши, в полном окружении.

Нас спрашивают о возможности деблокады. Вспомните князя Святослава, вспомните подвиг Болбочана и других: решительность и профессионализм командиров – это то, что больше всего ценится во время войны. Враг показывает нам картинки о захваченых кварталах в Мариуполе. В то же время, наши защитники продолжают убивать оккупанта и уничтожать его технику. Подчеркиваю: борьба за город продолжается.

ВИДЕО ДНЯ

Как всегда, обращаю внимание на гуманитарную катастрофу и геноцид против местного населения со стороны оккупантов. Мир, проснись наконец, потому что каждый день промедления - это жизнь сотен гражданских!".

Что предшествовало: Президент Зеленский рассказал, что позволял украинским военным покинуть Мариуполь, но они отказались.

Темы: Мариупольвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
Мариуполь
500 дней в плену: на Майдане провели акцию в поддержку защитников Мариуполя
Андрющенко: В Мариуполе сработала ПВО
Оккупанты планируют завезти в захваченный Мариуполь 300 тысяч россиян – ЦНС
Последние новости
10:41
Премьер немецкой Саксонии призывает Украину смириться с временными уступками по территориям
10:41
Миссия возможна. Как проводить реставрацию старых построек и в чем основные проблемы
10:28
Индекс Эспрессо в Украине: самый дорогой кофе - в Одесской области, самый дешевый - в Хмельницкой
10:28
Враг пытается наступать в районе Серебрянского лесничества и захватить Синьковку – Сырский.
10:17
Как говорить с ребенком, потерявшим дом – советы психолога
10:11
Генштаб: За время большой войны РФ совершила 465 химических атак, динамика растет
10:01
Тарнавский: Ситуация на фронте не в тупике, но россияне активизировались везде
09:43
Украина начала импортировать соль из Африки: с добычей на Закарпатье есть проблемы
09:37
Недейственная реабилитация: почему электрофорез, массаж, магнит неэффективны - объясняет врач
09:30
После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
Все новости...
Реклама: