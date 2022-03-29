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В "Азове" объяснили, почему не будут отступать из Мариуполя

Вторник, 29 марта 2022, 20:05

Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь рассказал, почему украинские защитники не покинули Мариуполь, когда ситуация там стала слишком сложной, несмотря на то, что Владимир Зеленский им это позволил.

Источник: видеообращение Паламаря.

Прямая речь: "Нас спрашивают, правда ли, что нам было предложено выйти из города.

На самом ли деле мы отказались, потому что не захотели покидать своих погибших и раненых. Я отвечу так: "А как, по вашему мнению, должны поступать украинские военные?".

Подчеркиваю: мы будем и дальше защищать город, каждый дом, каждую улицу. Мы будем делать все, чтобы спасти раненых и похоронить наших убитых воинов. Мы слышим о том, что безуспешно бороться с превосходящими силами в соотношении 1 к 10, не имея авиации и прочего... Спросите у защитников города, как они 33 дня противостоят постоянным авиационным бомбардировкам, десяткам выпущенных по нам баллистических ракет, обстрелам с кораблей и наземной артиллерии, силам, в десятки раз превосходящим наши, в полном окружении.

Нас спрашивают о возможности деблокады. Вспомните князя Святослава, вспомните подвиг Болбочана и других: решительность и профессионализм командиров – это то, что больше всего ценится во время войны. Враг показывает нам картинки о захваченых кварталах в Мариуполе. В то же время, наши защитники продолжают убивать оккупанта и уничтожать его технику. Подчеркиваю: борьба за город продолжается.

Как всегда, обращаю внимание на гуманитарную катастрофу и геноцид против местного населения со стороны оккупантов. Мир, проснись наконец, потому что каждый день промедления - это жизнь сотен гражданских!".

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Президент Зеленский рассказал, что позволял украинским военным покинуть Мариуполь, но они отказались.

Темы: Мариупольвойна
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