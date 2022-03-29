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Україна домагається від Заходу гарантій безпеки, як для країн НАТО

Світлана КізіловаВівторок, 29 березня 2022, 20:09

Представник української делегації на переговорах з Росією Олександр Чалий пояснив, яких саме гарантій безпеки домагається Україна, і що вони означатимуть для майбутноього держави, якщо їх вдастся ратифікувати.

Джерело: Чалий інтерв’ю українським телеканалам

Пряма мова: "Для нас ключове слово – гарантії безпеки. Які ми можемо отримати в рамках дипломатичного врегулювання наслідків російської агресії і відновлення територіальної цілісності і безпеки України.

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Ці гарантії – ми дуже чітко їх сформулювали – повинні бути (закріплені - УП) виключно у чіткій юридичній формі та носити зобов'язуючий характер. Вони мають бути ратифіковані, тобто прийняті, парламентами країн-гарантів".

Деталі: Він нагадав, що Україна вже має сумний досвід імплементації Будапештського меморандуму… Коли з Києвом домовлялися, "все було зрозуміло", а потім країни-гаранти просто заявили, що це все були лише політичні домовленості, і їх зобов'язання носять неконкретній характер.

Пряма мова: "Тому зараз ми домагаємося, аби гарантії мали чітку юридичну форму і носили дуже конкретний характер.

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Я вже наголошував, що ці гарантії по своєму змісту та по своїй формі практично аналог статті 5 НАТО. І фактично ми домагаємося досягти такого стану речей, що якщо у майбутньому Україна стане об'єктом агресії, чи військового нападу, чи "військової спеціальної операції", то Україна матиме змогу протягом трьох днів провести термінові консультації.

Якщо в рамках цих консультацій не буде знайдено конкретне дипломатичне рішення,  то країни-гаранти на індивідуальній, я це підкреслюю, чи на колективній основі будуть зобов'язані допомогти Україні всіма можливими засобами, включно із закриттям неба, з наданням озброєння Україні, чи допомогою їхніми збройними силами.

Це дає нам можливість отримати фактично такі ж гарантії нашої безпеки у майбутньому, які б ми отримали, якби вступили до НАТО.

…Виходячи із реалій, президент Володимир Зеленський, і ми шукаємо ту формулу, щоб ми фактично реалізували нашу мрію у майбутньому мати гарантії, які б були аналогом гарантій НАТО".

Теми: УкраїнавійнаРосіяпереговори
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