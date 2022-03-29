Украина добивается от Запада гарантий безопасности, как для стран НАТО

Представитель украинской делегации на переговорах с Россией Александр Чалый объяснил, каких именно гарантий безопасности добивается Украина, и что они будут означать для будущего государства, если их удастся ратифицировать.

Источник: Чалый интервью украинским телеканалам

Прямая речь: "Для нас ключевое слово – гарантии безопасности. Какие мы можем получить в рамках дипломатического урегулирования последствий российской агрессии и восстановления территориальной целостности и безопасности Украины.

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Эти гарантии – мы очень четко их сформулировали – должны быть (закреплены – УП) исключительно в четкой юридической форме и носить обязывающий характер. Они должны быть ратифицированы, то есть приняты парламентами стран-гарантов".

Детали: Он напомнил, что у Украины уже есть печальный опыт имплементации Будапештского меморандума… Когда с Киевом договаривались, "все было понятно", а потом страны-гаранты просто заявили, что это все были только политические договоренности, и их обязательства носят неконкретный характер.

Прямая речь: "Поэтому сейчас мы добиваемся, чтобы гарантии имели четкую юридическую форму и носили очень конкретный характер.

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Я уже отмечал, что эти гарантии по своему содержанию и своей форме практически аналог статьи 5 НАТО. И фактически мы добиваемся добиться такого положения вещей, что если в будущем Украина станет объектом агрессии, или военного нападения, или "военной специальной операции", то Украина будет иметь возможность в течение трех дней провести срочные консультации. Если в рамках этих консультаций не будет найдено конкретное дипломатическое решение, то страны-гаранты на индивидуальной, я это подчеркиваю, или на коллективной основе должны будут помочь Украине всеми возможными средствами, включая закрытие неба, с предоставлением вооружения Украине, или с привлечением их вооруженных сил.

Это дает нам возможность получить фактически такие же гарантии нашей безопасности в будущем, которые мы получили, если бы вступили в НАТО.

…Исходя из реалий, президент Владимир Зеленский, и мы ищем ту формулу, чтобы мы фактически реализовали нашу мечту в будущем иметь гарантии, которые были бы аналогом гарантий НАТО".