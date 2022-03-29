Американський генерал пояснив, чому США переоцінили можливості РФ

Генерал Тод Волтерс, командувач Європейського командування США заявив про можливі пробіли у розвідданих, через які Сполучені Штати переоцінили можливості Росії та недооцінили обороноздатність України.

Про це Волтерс заявив під час слухань сенатського комітету з питань збройних сил у вівторок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Коли сенатор Роджер Вікер запитав, чи існує пробіл у розвідці, через який США переоцінюють Росію та недооцінюють Україну, Волтерс сказав, що "може бути".

"Може бути, і, як ми завжди робили в минулому, коли ця криза закінчиться, ми проведемо всебічний огляд у всіх областях і в усіх відділах і з’ясуємо, де були наші слабкі місця, і будемо шукати шляхи покращення", – сказав Волтерс.

Генерал також вірить, що українські збройні сили зможуть стримати росіян на сході країни, але не вірить, що вони можуть відштовхнути російські сили назад.

Як повідомлялося, Велика Британія помітила ознаки "деякого зменшення" російської військової активності навколо Києва.

Військові чиновники США також заявили, що бачать ознаки, як Росія починає виводити частину своїх сил від Києва, що, на їхню думку, є зміною російської стратегії в Україні.