Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Американский генерал объяснил, почему США могли переоценить возможности РФ

Вторник, 29 марта 2022, 20:10

Генерал Тод Уолтерс, командующий Европейским командованием США, заявил о возможных пробелах у разведданных, через которые Соединенные Штаты переоценили возможности России и недооценили обороноспособность Украины.

Об этом Уолтерс заявил во время слушаний Сенатского комитета по вооруженным силам во вторник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Когда сенатор Роджер Викер спросил, существует ли пробел в разведке, из-за которого США переоценивают Россию и недооценивают Украину, Уолтерс сказал, что "может быть".

Реклама:

"Может быть, и как мы всегда делали в прошлом, когда этот кризис закончится, мы проведем всесторонний обзор во всех областях и во всех отделах и выясним, где были наши слабые места, и будем искать пути улучшения", – сказал Уолтерс. 

Генерал также верит, что украинские вооруженные силы смогут удержать россиян на востоке страны, но не верят, что они могут оттолкнуть российские силы назад.

Как сообщалось, Великобритания заметила признаки "некоторого уменьшения" российской военной активности вокруг Киева.

ВИДЕО ДНЯ

Военные чиновники США также заявили, что видят признаки того, как Россия начинает выводить часть своих сил от Киева, что, по их мнению, является изменением российской стратегии в Украине.

Темы: СШАРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
США
Война в Украине сказалась на продовольственной безопасности бедных стран − разведка США
Трамп обещает "посадить" политических оппонентов, если снова станет президентом
США заморозили активы первых индийских алмазных компаний за сотрудничество с российской "Алросой"
Последние новости
10:41
Премьер немецкой Саксонии призывает Украину смириться с временными уступками по территориям
10:41
Миссия возможна. Как проводить реставрацию старых построек и в чем основные проблемы
10:28
Индекс Эспрессо в Украине: самый дорогой кофе - в Одесской области, самый дешевый - в Хмельницкой
10:28
Враг пытается наступать в районе Серебрянского лесничества и захватить Синьковку – Сырский.
10:17
Как говорить с ребенком, потерявшим дом – советы психолога
10:11
Генштаб: За время большой войны РФ совершила 465 химических атак, динамика растет
10:01
Тарнавский: Ситуация на фронте не в тупике, но россияне активизировались везде
09:43
Украина начала импортировать соль из Африки: с добычей на Закарпатье есть проблемы
09:37
Недейственная реабилитация: почему электрофорез, массаж, магнит неэффективны - объясняет врач
09:30
После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
Все новости...
Реклама: