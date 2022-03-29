Американский генерал объяснил, почему США могли переоценить возможности РФ

Генерал Тод Уолтерс, командующий Европейским командованием США, заявил о возможных пробелах у разведданных, через которые Соединенные Штаты переоценили возможности России и недооценили обороноспособность Украины.

Об этом Уолтерс заявил во время слушаний Сенатского комитета по вооруженным силам во вторник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Когда сенатор Роджер Викер спросил, существует ли пробел в разведке, из-за которого США переоценивают Россию и недооценивают Украину, Уолтерс сказал, что "может быть".

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"Может быть, и как мы всегда делали в прошлом, когда этот кризис закончится, мы проведем всесторонний обзор во всех областях и во всех отделах и выясним, где были наши слабые места, и будем искать пути улучшения", – сказал Уолтерс.

Генерал также верит, что украинские вооруженные силы смогут удержать россиян на востоке страны, но не верят, что они могут оттолкнуть российские силы назад.

Как сообщалось, Великобритания заметила признаки "некоторого уменьшения" российской военной активности вокруг Киева.

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Военные чиновники США также заявили, что видят признаки того, как Россия начинает выводить часть своих сил от Киева, что, по их мнению, является изменением российской стратегии в Украине.