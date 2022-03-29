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Під уламками Миколаївської ОДА знайшли вже 12 загиблих, 33 людини постраждали

Валентина РоманенкоВівторок, 29 березня 2022, 20:35
фото ДСНС

Під час розбирання завалів будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації рятувальники вилучили тіла 12 загиблих.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: На місці руйнування деблоковано тіла 12 осіб, 33 особи постраждало. 

Раніше підрозділи ДСНС врятували та вивільнили з-під завалів 18 осіб, яких передали бригадам швидкої медичної допомоги.

Пошуково – рятувальні роботи тривають.

Голова обласної військової адміністрації Віталій Кім вибачився за свій невдалий ранішній жарт: не очікував, що буде так багато жертв (уранці Кім повідомив, що вибухом було знищено його кабінет і він втратив цілу пачку сигарет).

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 29 березня близько 08:45 у Миколаєві внаслідок обстрілу та влучання в дев’ятиповерхову адміністративну будівлю сталося руйнування центральної секції будівлі ОДА з 9 по 1 поверхи, без послідуючого горіння.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім акцентував увагу на тому, що окупанти вдарили тоді, коли люди з ОДА вийшли на роботу.

Теми: Миколаїввійна
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