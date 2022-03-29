Под обломками Николаевской ОГА обнаружили уже 12 погибших, 33 человека пострадали

Во время разбора завалов здания Николаевской облгосадминистрации спасатели изъяли тела 12 погибших.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: На месте разрушения деблокированы тела 12 человек, 33 человека пострадали.

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Ранее подразделения ГСЧС спасли и высвободили из-под завалов 18 человек и передали бригадам скорой медицинской помощи.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Глава областной военной администрации Виталий Ким извинился за свою неудачную утреннюю шутку: не ожидал, что будет так много жертв (утром Ким сообщил, что взрывом был уничтожен его кабинет и он потерял целую пачку сигарет).

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Что предшествовало: 29 марта около 08:45 в Николаеве в результате обстрела и попадания в девятиэтажное административное здание произошло разрушение центральной секции здания ОГА с 9 по 1 этажа, без последующего горения.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким акцентировал внимание на том, что оккупанты ударили тогда, когда люди из ОГА вышли на работу.