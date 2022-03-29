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Британія скликає конференцію донорів для подальшого озброєння України

"Європейська правда"Вівторок, 29 березня 2022, 20:50
Британія скликає конференцію донорів для подальшого озброєння України
Фото ілюстративне: getty images

Сполучене Королівство проведе у четвер конференцію донорів, щоб мобілізувати більше летальної зброї для України,

Про це повідомило AFP Міністерство оборони Великої Британії, передає "Європейська правда".

"Конференція відбудеться в четвер і буде скликана міністром оборони Беном Воллесом", - повідомили у міністерстві.

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Міністр сказав під час візиту до Норвегії у вівторок, що на конференції "побачимо, що ми можемо зібрати з усього світу, щоб гарантувати, що Росія не досягне успіху у своїй незаконній окупації та вторгненні в суверенну країну".

Перебуваючи в авангарді міжнародних зусиль щодо постачання зброї Україні, Велика Британія нещодавно оголосила, що готується надіслати 6 000 додаткових протитанкових ракет, завдяки чому загальна кількість такої британської зброї в Україні досягне 10 000.

Перед початком російського вторгнення 24 лютого Сполучене Королівство направило контингент інструкторів для навчання українських сил застосуванню цієї протитанкової зброї.

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Теми: Велика Британіязброявійнаміжнародна спільнота
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