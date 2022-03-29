З окупантами ведуть переговори – просять випустити людей з Маріуполя, Бердянська, Енергодара

Голова МінТОТ Ірина Верещук розповіла про результати роботи гуманітарних коридорів 29 березня.

Джерело: дані МінТОТ

Деталі: По погоджених 3 гуманітарних коридорах 29 березня на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 1665 людей.

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З них 936 людей з Маріуполя, та 729 мешканців міст Запорізької області: Бердянськ, Мелітополь, Енергодар, Пологи, Оріхів, Гуляйполе та Василівка.

Після реєстрації в центрах для евакуйованих людям надається вся необхідна допомога.

Разом з тим у місті Василівка сьогодні цілий день окупанти блокують колони автобусів для евакуації та вантажівки з гуманітарною допомогою, які було направлено зранку до Бердянська, Мелітополя і Енергодару

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Також заблоковано організовані колони людей на приватному транспорті, які рухались по маршруту до міста Запоріжжя з Токмака та Енергодару.

Пряма мова: "Ми ведемо перемовини з окупантами, щоб їх пропустили з самого ранку до Запоріжжя. Завтра спрямуємо всі зусилля на забезпечення роботи трьох гуманітарних коридорів, які були погоджені сьогодні – Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь та Енергодар".