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С оккупантами ведут переговоры – просят выпустить людей из Мариуполя, Бердянска, Энергодара

Светлана КизиловаВторник, 29 марта 2022, 22:42

Глава МинТОТ Ирина Верещук рассказала о результатах работы гуманитарных коридоров 29 марта.

Источник: данные МинТОТ

Детали: По согласованным 3 гуманитарным коридорам 29 марта на собственном транспорте в Запорожье доехали 1665 человек.

Из них 936 человек из Мариуполя и 729 жителей городов Запорожской области: Бердянск, Мелитополь, Энергодар, Роды, Орехов, Гуляйполе и Васильевка.

После регистрации в центрах для эвакуированных людей предоставляется вся необходимая помощь.

Вместе с тем, в городе Васильевка сегодня целый день оккупанты блокируют колонны автобусов для эвакуации и грузовика с гуманитарной помощью, которые были направлены утром в Бердянск, Мелитополь и Энергодар.

Также заблокированы организованные колонны людей на частном транспорте, которые двигались по маршруту в Запорожье из Токмака и Энергодара.

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Прямая речь: "Мы ведем переговоры с оккупантами, чтобы их пропустили с самого утра в Запорожье. Завтра направим все усилия на обеспечение работы трех гуманитарных коридоров, согласованных сегодня – Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Энергодар".

Темы: война
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