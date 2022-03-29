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Команда експертів із оцінки санкцій почала роботу – Зеленський

Катерина ТищенкоВівторок, 29 березня 2022, 22:50
Володимир Зеленський, фото ОП

Міжнародні санкції проти РФ не мають зніматися через прогрес у перемовинах між Україною та РФ, а мають посилюватися щотижнево.

Джерело: президент Володимир Зеленський у відеозверненні, голова ОП Андрій Єрмак

Пряма мова: "Хай деякі країни навіть не розраховують, що ті чи інші перемовини вплинуть на зняття санкцій з РФ. Питання про санкції навіть не може підійматися, поки не завершиться ця війна, поки ми не повернемо своє, що нам належить, поки ми не відновимо справедливість.

Навпаки, санкції мають посилюватись щотижнево, і вони мають бути якісними. Не просто для заголовків у медіа про те, що санкції введені, а для реального настання миру".

Деталі: Зеленський повідомив, що вже почала роботу команда українських та міжнародних експертів, які оцінюють результативність введених санкцій проти Росії.

З української сторони цей напрямок координує керівник Офісу президента Андрій Єрмак, з міжнародної – Майкл Макфол, зазначив президент.

Разом з тим, Єрмак повідомив, що взяв участь в онлайн-зустрічі з групою українських та американських експертів щодо санкцій.

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За його словами, у нараді брали участь понад тридцять фахівців з міжнародних стосунків та економічної політики.

Серед них:

  • Колишній посол США в Росії та колишній радник президента США з національної безпеки Майкл Макфол,
  • Екс-посол в Україні, директор Євразійського центру імені Патрічіу Джон Гербст,
  • Координатор Державного департаменту США з санкційної політики Деніел Фрід
  • Заступник голови ОП Ростислав Шурма
  • Голова правління Ощадбанку Андрій Пишний
  • Член наглядової ради Ощадбанку Олександр Роднянський.

Що передувало: Раніше Зеленський застеріг країни світу від пасивної санкційної політики проти РФ і залежності посилення санкцій від подальшої агресії Росії щодо України.

Він також повідомив про створення при Офісі президента групи українських і міжнародних експертів, які на постійній основі будуть аналізувати застосовані санкції проти Росії.

Теми: санкціїЗеленськийРосіявійна
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