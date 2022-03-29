Команда экспертов по оценке санкций начала работу – Зеленский

Международные санкции против РФ не должны сниматься из-за прогресса в переговорах между Украиной и РФ, а должны усиливаться еженедельно.

Источник: президент Владимир Зеленский в видеообращении, глава ОП Андрей Ермак

Прямая речь: "Пусть некоторые страны даже не рассчитывают, что те или иные переговоры окажут влияние на снятие санкций с РФ. Вопрос о санкциях даже не может подниматься, пока не завершится эта война, пока мы не вернем свое, что нам принадлежит, пока мы не восстановим справедливость.

Напротив, санкции должны усиливаться еженедельно и должны быть качественными. Не просто для заголовков в СМИ о том, что санкции введены, а для реального наступления мира".

Детали: Зеленский сообщил, что уже начала работу команда украинских и международных экспертов, оценивающих результативность введенных санкций против России.

С украинской стороны это направление координирует руководитель Офиса президента Андрей Ермак, с международной – Майкл Макфол, отметил президент.

Вместе с тем, Ермак сообщил, что принял участие в онлайн-встрече с группой украинских и американских экспертов по вопросам санкций.

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По его словам, в совещании участвовало более тридцати специалистов по международным отношениям и экономической политике.

Среди них:

Бывший посол США в России и бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Макфол,

Экс-посол в Украине, директор Евразийского центра имени Патричиу Джон Гербст,

Координатор Государственного департамента США по санкционной политике Дэниел Фрид

Заместитель председателя ОП Ростислав Шурма

Председатель правления Сбербанка Андрей Пышный

Член наблюдательного совета Сбербанка Александр Роднянский.

Что предшествовало: Ранее Зеленский предостерег страны мира от пассивной санкционной политики против РФ и зависимости усиления санкций от дальнейшей агрессии России в отношении Украины.

Он также сообщил о создании при Офисе президента группы украинских и международных экспертов, которые будут на постоянной основе анализировать примененные санкции против России.