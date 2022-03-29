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Команда экспертов по оценке санкций начала работу – Зеленский

Катерина ТищенкоВторник, 29 марта 2022, 22:50
Владимир Зеленский, фото ОП

Международные санкции против РФ не должны сниматься из-за прогресса в переговорах между Украиной и РФ, а должны усиливаться еженедельно.

Источник: президент Владимир Зеленский в видеообращении, глава ОП Андрей Ермак

Прямая речь: "Пусть некоторые страны даже не рассчитывают, что те или иные переговоры окажут влияние на снятие санкций с РФ. Вопрос о санкциях даже не может подниматься, пока не завершится эта война, пока мы не вернем свое, что нам принадлежит, пока мы не восстановим справедливость.

Напротив, санкции должны усиливаться еженедельно и должны быть качественными. Не просто для заголовков в СМИ о том, что санкции введены, а для реального наступления мира".

Детали: Зеленский сообщил, что уже начала работу команда украинских и международных экспертов, оценивающих результативность введенных санкций против России.

С украинской стороны это направление координирует руководитель Офиса президента Андрей Ермак, с международной – Майкл Макфол, отметил президент.

Вместе с тем, Ермак сообщил, что принял участие в онлайн-встрече с группой украинских и американских экспертов по вопросам санкций.

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По его словам, в совещании участвовало более тридцати специалистов по международным отношениям и экономической политике.

Среди них:

  • Бывший посол США в России и бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Макфол,
  • Экс-посол в Украине, директор Евразийского центра имени Патричиу Джон Гербст,
  • Координатор Государственного департамента США по санкционной политике Дэниел Фрид
  • Заместитель председателя ОП Ростислав Шурма
  • Председатель правления Сбербанка Андрей Пышный
  • Член наблюдательного совета Сбербанка Александр Роднянский.

Что предшествовало: Ранее Зеленский предостерег страны мира от пассивной санкционной политики против РФ и зависимости усиления санкций от дальнейшей агрессии России в отношении Украины.

Он также сообщил о создании при Офисе президента группы украинских и международных экспертов, которые будут на постоянной основе анализировать примененные санкции против России.

Темы: санкцииЗеленскийРосcиявойна
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