Команда экспертов по оценке санкций начала работу – Зеленский
Международные санкции против РФ не должны сниматься из-за прогресса в переговорах между Украиной и РФ, а должны усиливаться еженедельно.
Источник: президент Владимир Зеленский в видеообращении, глава ОП Андрей Ермак
Прямая речь: "Пусть некоторые страны даже не рассчитывают, что те или иные переговоры окажут влияние на снятие санкций с РФ. Вопрос о санкциях даже не может подниматься, пока не завершится эта война, пока мы не вернем свое, что нам принадлежит, пока мы не восстановим справедливость.
Напротив, санкции должны усиливаться еженедельно и должны быть качественными. Не просто для заголовков в СМИ о том, что санкции введены, а для реального наступления мира".
Детали: Зеленский сообщил, что уже начала работу команда украинских и международных экспертов, оценивающих результативность введенных санкций против России.
С украинской стороны это направление координирует руководитель Офиса президента Андрей Ермак, с международной – Майкл Макфол, отметил президент.
Вместе с тем, Ермак сообщил, что принял участие в онлайн-встрече с группой украинских и американских экспертов по вопросам санкций.
По его словам, в совещании участвовало более тридцати специалистов по международным отношениям и экономической политике.
Среди них:
- Бывший посол США в России и бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Макфол,
- Экс-посол в Украине, директор Евразийского центра имени Патричиу Джон Гербст,
- Координатор Государственного департамента США по санкционной политике Дэниел Фрид
- Заместитель председателя ОП Ростислав Шурма
- Председатель правления Сбербанка Андрей Пышный
- Член наблюдательного совета Сбербанка Александр Роднянский.
Что предшествовало: Ранее Зеленский предостерег страны мира от пассивной санкционной политики против РФ и зависимости усиления санкций от дальнейшей агрессии России в отношении Украины.
Он также сообщил о создании при Офисе президента группы украинских и международных экспертов, которые будут на постоянной основе анализировать примененные санкции против России.