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Пентагон не бачить готовності Білорусі надсилати свої війська в Україну 

Денис КарловськийСереда, 2 березня 2022, 23:18
Пентагон не бачить готовності Білорусі надсилати свої війська в Україну 
Речник Пентагону Джон Кірбі на брифінгу 2 березня. Фото: getty images

У Пентагоні не мають даних, що Білорусь планує надсилати підрозділи своїх Збройних Сил для допомоги російським окупантам у бойових діях на території України.

Джерело: брифінг речника Пентаґону Джона Кірбі

Пряма мова Кірбі: "У нас немає даних, що влада Білорусі планує насправді надсилати підрозділи своєї армії, щоби допомогати російським військам у захопленні України".

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Деталі: Кірбі зазначив, що українським військовим вдалося зупинити масований наступ сил російських окупантів у напрямку Києва з північного та північно-західного напрямків.

Він сказав, що на півночі Київщини, на правому березі Дніпра, американська військова розвідка зафіксувала, як рух російської колони техніки тилового забезпечення значно сповільнилася. За його словами, у Пентаґону є достатні підстави вважати, що сповільнення цієї техніки сталося завдяки діям українським Збройним Силам. За останні 24-36 годин російські війська на правому березі Дніпра на півночі Київщини не здійснювали якихось суттєвих маневрів чи дій з наступу.

Кірбі сказав, що росіяни мають суттєві проблеми з постачанням продовльства, боєприпасів та палива для своїх підрозділів, які прорвалися углиб території України. 

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Він сказав, що американські військові вважають найбільш успішним наступом російських окупантів у південних областях. Почасти їхній успіх у наступу можна пояснити близькістю до складів та постачання в окупованому Криму.

Через сповільнення та проблеми в наступі командування окупаційних військ наразі перегруповує свої підрозділи та здійснює оцінку, як слід змінити тактику ведення бою із ЗСУ.

Водночас, Кірбі запевнив, що американські військові не мають даних, що російське керівництво планує надсилати додатковий контингент та техніку до України з інших регіонів.

Пряма мова Кірбі: "Ми не бачили жодних ознак того, що Путін бачить потребу надіслати додаткові підрозділи з інших регіонів Росії для посилення своїх сил в Україні. Він почав зосереджувати бойові потужності навколо України ще в першій половині осені 2021 року, і може застосувати 150 тисяч солдатів, понад 120 батальйонно-тактичних груп.

Більшість цих сил уже перебувають на території України. Це не означає, що в нього не лишилися бойові потужності, які він ще не застосував, і це так само не означає, що всі ті військові сили росіян, які вже на території України, зовсім втрачені.

Вони втратили темп наступу, але це значить, що вони геть втратили всі свої сили для наступу.

Українці також відновили свої сили, і готові до запеклої боротьби".

Передісторія: 

  • Увечері 2 березня у Пентагоні заявили, що на територію Україну перемістили вже 80% бойового потенціалу, який Росія запланувала залучити в операції з окупації України.
  • У Генштабі ЗСУ сказали, що російські загарбники продовжують з усіх сил захопити й оточити Київ, але зазнають втрат.
  • Міністр оборони Олексій Резніков сказав, що військові окупаційних військ РФ деморалізовані і починають здаватися, а в Росії люди починають виходити на протести через масову загибель російських військових в Україні.

Теми: РосіявійнаБілорусьбойові дії
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