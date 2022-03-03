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КСУ просить ізолювати КС Білорусі від цивілізованих судів, як і росіян

Валентина РоманенкоЧетвер, 3 березня 2022, 10:19

Конституційний суд України просить виключити Конституційний суд Білорусі з Конференції європейських Конституційних судів через допомогу РБ російським окупантам.

Джерело: лист голови КС Сергія Головатого президентці Конституційного суду Молдови голові Конференції європейських конституційних судів Домініці Маноле від 3 березня на сайті суду

Пряма мова: "Загальновідомо, що збройна агресія Російської Федерації проти України не лише невпинно продовжується, а й посилюється. У результаті цього за міжнародним правом злочину вбито не лише велике число українських  військовиків, а й понад 2000 зовсім невинних цивільних осіб, зокрема літніх людей та дітей.

Такими є наслідки  поведінки держави-агресора. Втім, прикрим є те, що Республіка Білорусь як політично-військовий сателіт Російської Федерації надає допомогу в розміщенні війська та озброєння російських збройних сил на своїй території, тим самим сприяючи досягненню цілей Росією як державою-агресором".

Деталі: Наголошується, що починаючи від 24 лютого – першого дня нового етапу війни Росії проти України, безпосередньо з території Республіки Білорусь систематично завдають ракетних ударів по військових і цивільних об’єктах України, призводячи до масових жертв, що є цілковито несумісним із нормами міжнародного гуманітарного права під час ведення бойових дій. 

Конституційний суд Республіки Білорусь є однією з найважливіших інституцій у системі органів публічної влади цієї держави, рішеннями, діями та бездіяльністю яких у порушення загальновизнаних принципів міжнародного права забезпечується безпосереднє сприяння збройній агресії проти України з території Республіки Білорусь.

З урахуванням цього, Головатий звертається до голови Конференції європейських конституційних судів із пропозицією внести до порядку денного засідання "Кола президентів", що відбудеться в травні 2022 року в місті Кишинів, питання про припинення асоційованого членства Конституційного суду Республіки Білорусь у Конференції на підставі пункту 2 статті 7 її статуту.

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Що передувало: 1 березня 2022 року через повномасшатбну війну Росії проти України, КСУ попросив виключити конституційний суд Російської Федерації з Конференції європейських Конституційних судів.

Теми: війнаКС
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