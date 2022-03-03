Чернігів: загиблих щонайменше 33, роботи призупинено через обстріли

Внаслідок авіаційних ударів РФ у Чернігові загинули щонайменше 33 людини і 18 травмовано.

Джерело: ДСНС

Реклама:

Деталі: Станом на 18:20 з-під завалів вилучено тіла 33 загиблих людей, також відомо про 18 травмованих.

У зв’язку з потужними обстрілами рятувальні роботи тимчасово призупинено.

Що передувало: Раніше повідомлялося, що у Чернігові з-під завалів вилучено тіла 22 загиблих внаслідок російських авіаційних ударів.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: