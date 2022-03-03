Чернігів: загиблих щонайменше 33, роботи призупинено через обстріли
Четвер, 3 березня 2022, 20:15
Внаслідок авіаційних ударів РФ у Чернігові загинули щонайменше 33 людини і 18 травмовано.
Джерело: ДСНС
Деталі: Станом на 18:20 з-під завалів вилучено тіла 33 загиблих людей, також відомо про 18 травмованих.
У зв’язку з потужними обстрілами рятувальні роботи тимчасово призупинено.
Що передувало: Раніше повідомлялося, що у Чернігові з-під завалів вилучено тіла 22 загиблих внаслідок російських авіаційних ударів.
Передісторія:
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- 3 березня російські війська завдали ракетний удар по багатоповерховому житловому масиву у центрі Чернігова. Чимало багатоквартирних будинків пошкоджені, вибиті вікна, пошкоджено стіни, покрівлі, балкони, подекуди знищені стіни і перекриття.
- В ОДА наголосили: поблизу немає жодних військових об’єктів. Поруч знаходяться лікарні, декілька шкіл та дитсадків, десятки багатоповерхівок.
- Російська авіація також атакувала дві школи в Чернігові та приватні будинки.