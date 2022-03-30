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Єрмак: Україні треба ще більше зброї

Середа, 30 березня 2022, 02:11

Україні потрібно більше важкого озброєння для перемоги.

Джерело: голова ОП Андрій Єрмак

Пряма мова: "Наш успіх залежить не лише від бойового духу. Нам потрібні ефективні озброєння. Важкі озброєння, артилерія, зенітні та протикорабельні ракети тощо. При цьому ми не припиняємо дипломатичних зусиль, щоб зупинити війну".

Нагадаємо: Президент України Володимир Зеленський звернувся до Північноатлантичного альянсу з проханням надати озброєння для захисту від нападу РФ. Україна просить просить НАТО надати Україні 1% літаків Альянсу, 1% танків, а також системи залпового вогню, протикорабельну зброю, а також засоби протиповітряної оборони.

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