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Єрмак: Україні треба ще більше зброї

Середа, 30 березня 2022, 02:11

Україні потрібно більше важкого озброєння для перемоги.

Джерело: голова ОП Андрій Єрмак

Пряма мова: "Наш успіх залежить не лише від бойового духу. Нам потрібні ефективні озброєння. Важкі озброєння, артилерія, зенітні та протикорабельні ракети тощо. При цьому ми не припиняємо дипломатичних зусиль, щоб зупинити війну".

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Нагадаємо: Президент України Володимир Зеленський звернувся до Північноатлантичного альянсу з проханням надати озброєння для захисту від нападу РФ. Україна просить просить НАТО надати Україні 1% літаків Альянсу, 1% танків, а також системи залпового вогню, протикорабельну зброю, а також засоби протиповітряної оборони.

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