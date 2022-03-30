Ермак: Украине нужно еще больше оружия

Украине нужно больше тяжелого вооружения для победы.

Источник: глава ОП Андрей Ермак

Прямая речь: "Наш успех зависит не только от боевого духа. Нам нужны эффективные вооружения. Тяжелые вооружения, артиллерия, зенитные и противокорабельные ракеты и т.д. При этом мы не прекращаем дипломатические усилия, чтобы остановить войну".

Напомним: Президент Украины Владимир Зеленский обратился в Североатлантический альянс с просьбой предоставить вооружение для защиты от нападения РФ. Украина просит НАТО предоставить Украине 1% самолетов Альянса, 1% танков, а также системы залпового огня, противокорабельное оружие, а также средства противовоздушной обороны.