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Україна сформувала стратегічні запаси їжі на кілька років – Шмигаль

Ольга Глущенко Середа, 30 березня 2022, 06:21
Україна сформувала стратегічні запаси їжі на кілька років – Шмигаль
ДЕНИС ШМИГАЛЬ, ФОТО РАДІО СВОБОДА

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні запасів їжі вистачить на декілька років.

Джерело: промова Шмигаля на засіданні Уряду

Пряма мова: "Ми сформували стратегічні запаси їжі на декілька років в Україні".

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"Запустили програму безкоштовної роздачі ключових соціальних продуктів у прифронтових містах.

Держава купує більше 10 таких продуктів і далі роздає людям. Це також і підтримка українського виробника — підтримка нашої харчової промисловості".

Деталі: Шмигаль повідомив, що посівна розпочалася вже в 11 областях.

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Також він розповів, що "держава дала аграріям кошти на закупівлю всього, що треба для цього. Кредити під 0%".

Нагадаємо: Росіяни блокують у Чорноморському регіоні 94 цивільні судна з продовольством та вже розбомбили три цивільні судна, які перевозили товари з чорноморських портів по всьому світу - зокрема, зафрахтоване агрокомпанією.

Теми: продуктивійнаШмигаль
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