Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина сформировала стратегические запасы еды на несколько лет – Шмигаль

Ольга ГлущенкоСреда, 30 марта 2022, 06:21
Украина сформировала стратегические запасы еды на несколько лет – Шмигаль
ДЕНИС ШМЫГАЛЬ, ФОТО РАДИО СВОБОДА

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что в Украине запасов продовольствия хватит на несколько лет.

Источник: речь Шмыгаля на заседании правительства

Прямая речь: "Мы сформировали стратегические запасы еды на несколько лет в Украине".

Реклама:

"Запустили программу бесплатной раздачи ключевых социальных продуктов в прифронтовых городах.

Государство покупает более 10 таких продуктов и дальше раздает людям. Это также и поддержка украинского производителя – поддержка нашей пищевой промышленности".

Детали: Шмигаль сообщил, что посевная началась уже в 11 областях.

ВИДЕО ДНЯ

Также он рассказал, что "государство предоставило аграриям средства на закупку всего, что нужно для этого. Кредиты под 0%".

Напомним: Россияне блокируют в Черноморском регионе 94 гражданских судна с продовольствием и уже разбомбили три гражданских судна, перевозивших товары из черноморских портов по всему миру - в частности, зафрахтованное агрокомпанией.

Темы: продуктывойнаШмыгаль
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Все новости...
продукты
Danone убрал с украинского рынка бренд "Простоквашино"
Основатель "Мивины" может догнать по состоянию самых богатых людей мира, но не из-за вермишели
Россия запретила ввоз рыбных консерв и повысила пошлину на вина из "недружественных" стран
Последние новости
11:13
На участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их перекроют – заместитель Кличко
11:10
В Донецкой области 5 гражданских людей погибли из-за российских ударов
11:00
Заместитель Кличко: о проблемах с метро, миллиардах на инфраструктуру и выкупе квартир "Киевгорстроя"
10:41
Премьер немецкой Саксонии призывает Украину смириться с временными уступками по территориям
10:41
Миссия возможна. Как проводить реставрацию старых построек и в чем основные проблемы
10:28
Индекс Эспрессо в Украине: самый дорогой кофе - в Одесской области, самый дешевый - в Хмельницкой
10:28
Враг пытается наступать в районе Серебрянского лесничества и захватить Синьковку – Сырский.
10:17
Как говорить с ребенком, потерявшим дом – советы психолога
10:11
Генштаб: За время большой войны РФ совершила 465 химических атак, динамика растет
10:01
Тарнавский: Ситуация на фронте не в тупике, но россияне активизировались везде
Все новости...
Реклама: