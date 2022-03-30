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Украина сформировала стратегические запасы еды на несколько лет – Шмигаль

Ольга ГлущенкоСреда, 30 марта 2022, 06:21
ДЕНИС ШМЫГАЛЬ, ФОТО РАДИО СВОБОДА

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что в Украине запасов продовольствия хватит на несколько лет.

Источник: речь Шмыгаля на заседании правительства

Прямая речь: "Мы сформировали стратегические запасы еды на несколько лет в Украине".

"Запустили программу бесплатной раздачи ключевых социальных продуктов в прифронтовых городах.

Государство покупает более 10 таких продуктов и дальше раздает людям. Это также и поддержка украинского производителя – поддержка нашей пищевой промышленности".

Детали: Шмигаль сообщил, что посевная началась уже в 11 областях.

Также он рассказал, что "государство предоставило аграриям средства на закупку всего, что нужно для этого. Кредиты под 0%".

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Напомним: Россияне блокируют в Черноморском регионе 94 гражданских судна с продовольствием и уже разбомбили три гражданских судна, перевозивших товары из черноморских портов по всему миру - в частности, зафрахтованное агрокомпанией.

Темы: продуктывойнаШмыгаль
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