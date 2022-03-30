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Зведення штабу: Ворог завіз 2 тисячі військових з окупованих територій Грузії

Ольга Глущенко Середа, 30 березня 2022, 06:39
Знищена техніка ворога, фото: Генштаб

Російські військові в Україні поповнили свої ряди підрозділами з окупованих територій Грузії – всього прибуло близько 2 тисяч осіб.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "З метою комплектування  збройних сил Російської Федерації з окупованих територій Грузії на територію України було перекинуто підрозділи 4-ї (Цхінвальський район, Південа Осетія) та 7-ї (Абхазія) військових баз, що входять до складу Південного військового округу.

Від 4-ї військової бази було сформовано та відряджено до України три БТГр загальною чисельністю до 1200 осіб російських та осетинських військовослужбовців. З підрозділів 7-ї військової бази було сформовано дві БТГр, а це близько 800 осіб".

Деталі: На тимчасово зайнятих ворогом територіях Запорізької та Херсонської областей ворог продовжує вчиняти протиправні дії стосовно місцевого населення.

Так, у населеному пункті Велика Білозірка підрозділи російських окупантів розосередились по всьому населеному пункту та розташували техніку між житлових будинків.

У місті Мелітополь загарбники на підступах до міста обладнали блокпости і посилили перепускний режим.

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Ворог продовжує грабувати домівки та квартири місцевих жителів, затримувати проукраїнських активістів та працівників державних органів України.

На тимчасово окупованій території Луганської області окупаційна влада планує провести чергову хвилю мобілізації з 1 квітня поточного року. Не виключено, що будуть такі намагання і на нещодавно захоплених територіях області.

За наявною інформацією, збройні сили Російської Федерації й далі мають проблеми з комплектуванням підрозділів особовим складом.

Так, військовослужбовці строкової служби 26-го танкового полку зі складу 47-ї танкової дивізії, які підписали контракти, після їх участі у війні з Україною, почали подавати рапорти з проханням розірвати контракт і направити для подальшого проходження служби в пункт постійної дислокації.

Угрупованням Об’єднаних сил на Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу було відбито 4 атаки російських окупантів.

Українськими воїнами знищено 7 танків, 7 одиниць броньованої, 2 одиниці автомобільної техніки та протитанкову гармату. Противник зазнав втрат і у живій силі.

Теми: Збройні силивійнаРосія
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