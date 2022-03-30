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Зведення штабу: Ворог завіз 2 тисячі військових з окупованих територій Грузії

Ольга Глущенко Середа, 30 березня 2022, 06:39
Зведення штабу: Ворог завіз 2 тисячі військових з окупованих територій Грузії
Знищена техніка ворога, фото: Генштаб

Російські військові в Україні поповнили свої ряди підрозділами з окупованих територій Грузії – всього прибуло близько 2 тисяч осіб.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "З метою комплектування  збройних сил Російської Федерації з окупованих територій Грузії на територію України було перекинуто підрозділи 4-ї (Цхінвальський район, Південа Осетія) та 7-ї (Абхазія) військових баз, що входять до складу Південного військового округу.

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Від 4-ї військової бази було сформовано та відряджено до України три БТГр загальною чисельністю до 1200 осіб російських та осетинських військовослужбовців. З підрозділів 7-ї військової бази було сформовано дві БТГр, а це близько 800 осіб".

Деталі: На тимчасово зайнятих ворогом територіях Запорізької та Херсонської областей ворог продовжує вчиняти протиправні дії стосовно місцевого населення.

Так, у населеному пункті Велика Білозірка підрозділи російських окупантів розосередились по всьому населеному пункту та розташували техніку між житлових будинків.

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У місті Мелітополь загарбники на підступах до міста обладнали блокпости і посилили перепускний режим.

Ворог продовжує грабувати домівки та квартири місцевих жителів, затримувати проукраїнських активістів та працівників державних органів України.

На тимчасово окупованій території Луганської області окупаційна влада планує провести чергову хвилю мобілізації з 1 квітня поточного року. Не виключено, що будуть такі намагання і на нещодавно захоплених територіях області.

За наявною інформацією, збройні сили Російської Федерації й далі мають проблеми з комплектуванням підрозділів особовим складом.

Так, військовослужбовці строкової служби 26-го танкового полку зі складу 47-ї танкової дивізії, які підписали контракти, після їх участі у війні з Україною, почали подавати рапорти з проханням розірвати контракт і направити для подальшого проходження служби в пункт постійної дислокації.

Угрупованням Об’єднаних сил на Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу було відбито 4 атаки російських окупантів.

Українськими воїнами знищено 7 танків, 7 одиниць броньованої, 2 одиниці автомобільної техніки та протитанкову гармату. Противник зазнав втрат і у живій силі.

Теми: Збройні силивійнаРосія
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