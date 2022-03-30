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Сводка штаба: Враг завез 2 тысячи военных с оккупированных территорий Грузии

Ольга ГлущенкоСреда, 30 марта 2022, 06:39
Сводка штаба: Враг завез 2 тысячи военных с оккупированных территорий Грузии
Уничтоженная техника врага, фото: Генштаб

Российские военные в Украине пополнили свои ряды подразделениями с оккупированных территорий Грузии – всего прибыло около 2 тысяч человек.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "С целью комплектования вооруженных сил Российской Федерации с оккупированных территорий Грузии на территорию Украины были переброшены подразделения 4-й (Цхинвальский район, Южная Осетия) и 7-я (Абхазия) военных баз, входящих в состав Южного военного округа.

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От 4-й военной базы было сформировано и отправлено в Украину три БТГр общей численностью до 1200 человек российских и осетинских военнослужащих. Из подразделений 7-й военной базы было сформировано две БТГр, а это около 800 человек".

Детали: На временно занятых врагом территориях Запорожской и Херсонской областей враг продолжает совершать противоправные действия в отношении местного населения.

Так, в населенном пункте Большая Белозерка подразделения российских оккупантов рассредоточились по всему населенному пункту и разместили технику между жилыми домами.

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В городе Мелитополь захватчики на подступах к городу оборудовали блокпосты и усилили перепускной режим.

Враг продолжает грабить дома и квартиры местных жителей, задерживать проукраинских активистов и работников государственных органов.

На временно оккупированной территории Луганской области оккупационные власти планируют провести очередную волну мобилизации с 1 апреля текущего года. Не исключено, что будут такие попытки и на недавно захваченных территориях области.

По имеющейся информации, вооруженные силы русской Федерации и далее испытывают трудности с комплектованием подразделений личным составом.

Так, военнослужащие срочной службы 26-го танкового полка из состава 47-й танковой дивизии, подписавшие контракты после их участия в войне с Украиной, начали подавать рапорты с просьбой расторгнуть контракт и направить для дальнейшего прохождения службы в пункт постоянной дислокации.

Группировкой Объединенных сил на Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки были отбиты 4 атаки российских оккупантов.

Украинскими воинами уничтожено 7 танков, 7 единиц бронированной, 2 единицы автомобильной техники и противотанковое орудие. Противник понес потери и в живой силе.

Темы: Вооруженные силывойнаРосcия
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