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Парламент Канади проголосував за безвіз для України

Ольга Глущенко Середа, 30 березня 2022, 07:09
фото: Getty Images

Федеральний парламент Канади підтримав скасування візового режиму з Україною.

Джерело: звіт Постійного комітету парламенту Канади, Укрінформ

Деталі: Депутати проголосували за звіт Постійного комітету парламенту Канади, члени якого раніше підтримали запровадження безвізового режиму з Україною.

У документі, зокрема, йдеться: "закликаємо уряд Канади… запровадити безвізовий режим подорожей з України до Канади, в тому числі швидко видаючи електронний дозвіл на подорожі".

Також депутати звертаються до уряду із закликом "підтримати українців та інших жителів країни, які постраждали від конфлікту".

Вони рекомендують урядові "збільшити кількість персоналу, аби затримки у прийомі мігрантів не стали ще довшими через чинну гуманітарну кризу".

"Ми засуджуємо неспровокований напад на Україну, наказ на який віддав президент Росії Володимир Путін, відверто порушуючи міжнародне право", - сказано у звіті.

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Теми: КанадаУкраїнавійнабезвіз
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