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Парламент Канады проголосовал за безвиз для Украины

Ольга ГлущенкоСреда, 30 марта 2022, 07:09
фото: Getty Images

Федеральный парламент Канады поддержал отмену визового режима с Украиной.

Источник: отчет Постоянного комитета парламента Канады, Укринформ

Детали: Депутаты проголосовали за отчет Постоянного комитета парламента Канады, члены которого ранее поддержали введение безвизового режима с Украиной.

В документе, в частности, говорится: "призываем правительство Канады… ввести безвизовый режим путешествий из Украины в Канаду, в том числе быстро выдавая электронное разрешение на поездки".

Также депутаты обращаются к правительству с призывом "поддержать украинцев и других пострадавших от конфликта жителей страны".

Они рекомендуют правительству "увеличить количество персонала, чтобы задержки в приеме мигрантов не стали еще длиннее из-за действующего гуманитарного кризиса".

"Мы осуждаем неспровоцированное нападение на Украину, приказ на который отдал президент России Владимир Путин, откровенно нарушая международное право", - говорится в отчете.

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Темы: КанадаУкраинавойнабезвиз
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