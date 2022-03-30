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Луганщина: Окупанти накрили вогнем Лисичанськ, є жертви

Анастасія КалатурСереда, 30 березня 2022, 08:15

На Луганщині росіяни обстріляли Сєвєродонецьк, Рубіжне, Попасну,  Кремінну та Лисичанськ, у Лисичанську є жертви.

Джерело: голова Луганської ОДА Сергій Гайдай

Дослівно: "Приблизно о 6:30 ворог з важкого озброєння відкрив вогонь по житловим кварталам одного з районів Лисичанська. Маємо значні руйнування багатоповерхівок. Інформація стосовно кількості загиблих і поранених уточнюється. Завалів дуже багато. Рятувальники намагаються встигнути врятувати живих".


Деталі: Зазначається, що росіяни гатять виключно по житлових кварталах.

Кремінну обстріляли з авіації, а позиційні бої в Попасній та Рубіжному досі тривають. Ці міста під українським прапором.

У Рубіжному та Сєвєродонецьку внаслідок обстрілів загорілися два магазини. Гайдай пише, що росіяни роблять це умисно, аби залишити людей без найнеобхіднішого: продуктів та засобів гігієни, гатять без розбору, адже не знають, чи наповнені магазини.

Окрім того, в обласному центрі вони гатили по старих районах. Пошкоджені багатоповерхівки, масово горять гаражі.

           

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Теми: Луганська областьвійна
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