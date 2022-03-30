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Луганщина: Оккупанты накрыли огнем Лисичанск, есть жертвы

Анастасия КалатурСреда, 30 марта 2022, 08:15

В Луганской области россияне обстреляли Северодонецк, Рубежное, Попасную, Кременную и Лисичанск, в Лисичанске есть жертвы.

Источник: глава Луганской ОГА Сергей Гайдай

Дословно: "Примерно в 6:30 враг из тяжелого вооружения открыл огонь по жилым кварталам одного из районов Лисичанска. Есть значительные разрушения многоэтажек. Информация о количестве погибших и раненых уточняется. Завалов очень много. Спасатели пытаются успеть спасти живых".

Детали: Отмечается, что россияне гатят исключительно по жилым кварталам.

Кременную обстреляли из авиации, а позиционные бои в Попасной и Рубежном до сих пор продолжаются. Эти города под украинским флагом.

В Рубежном и Северодонецке в результате обстрелов загорелись два магазина. Гайдай пишет, что россияне делают это намеренно, чтобы оставить людей без самого необходимого: продуктов и средств гигиены, готовят без разбора, ведь не знают, наполнены ли магазины.

Кроме того, в областном центре они били по старым районам. Повреждены многоэтажки, массово горят гаражи.

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Горят гектары сухой травы.

Темы: Луганская областьвойна
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