Окупанти вночі завдали 3 ракетних удари по Хмельниччині
Середа, 30 березня 2022, 09:30
У ніч проти 30 березня російські окупанти завдали трьох ракетних ударів по промислових об’єктах у Хмельницькій області.
Джерело: міський голова Хмельницького Олександр Симчишин, очільник Хмельницької обласної військової адміністрацій Сергій Гамалій
Деталі: Внаслідок ракетних ударів виникли пожежі, але їх станом на ранок 30 березня ліквідували.
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Наразі інформація про постраждалих перевіряється.
Один із ударів був завданий по об'єкту в обласному центрі.
Що було раніше: Удень 29 березня російські загарбники обстріляли ракетами військовий аеродром у Старокостянтинові на Хмельниччині.
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