Окупанти вночі завдали 3 ракетних удари по Хмельниччині

У ніч проти 30 березня російські окупанти завдали трьох ракетних ударів по промислових об’єктах у Хмельницькій області.

Джерело: міський голова Хмельницького Олександр Симчишин, очільник Хмельницької обласної військової адміністрацій Сергій Гамалій

Деталі: Внаслідок ракетних ударів виникли пожежі, але їх станом на ранок 30 березня ліквідували.

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Наразі інформація про постраждалих перевіряється.

Один із ударів був завданий по об'єкту в обласному центрі.

Що було раніше: Удень 29 березня російські загарбники обстріляли ракетами військовий аеродром у Старокостянтинові на Хмельниччині.