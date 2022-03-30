Оккупанты ночью нанесли 3 ракетных удара по Хмельницкой области
Среда, 30 марта 2022, 09:30
В ночь на 30 марта российские оккупанты нанесли три ракетных удара по промышленным объектам в Хмельницкой области.
Источник: мэр Хмельницкого Александр Сымчишин, глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий
Детали: В результате ракетных ударов возникли пожары, но их по состоянию на утро 30 марта ликвидировали.
В настоящее время информация о пострадавших проверяется.
Один из ударов был нанесен по объекту в областном центре.
Что было раньше: Днем 29 марта российские захватчики обстреляли ракетами военный аэродром в Староконстантинове в Хмельницкой области.