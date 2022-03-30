Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты ночью нанесли 3 ракетных удара по Хмельницкой области

Денис КарловскийСреда, 30 марта 2022, 09:30
Фото иллюстративное: getty images

В ночь на 30 марта российские оккупанты нанесли три ракетных удара по промышленным объектам в Хмельницкой области.

Источник: мэр Хмельницкого Александр Сымчишин, глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий

Детали: В результате ракетных ударов возникли пожары, но их по состоянию на утро 30 марта ликвидировали.

В настоящее время информация о пострадавших проверяется.

Один из ударов был нанесен по объекту в областном центре.

Что было раньше: Днем 29 марта российские захватчики обстреляли ракетами военный аэродром в Староконстантинове в Хмельницкой области.

Темы: ХмельнитчинаобстрелРосcиявойна
Главное сегодня

С Киевщины на экспертизу вывезли 410 тел гражданских – Венедиктова

Макрон и Шольц рассказали, что думают по поводу трагедии в Буче

Страны Балтии отказались от закупок газа из РФ

Беспредельный цинизм: Россия не признает ни одного убийства гражданских в Буче

Чернигов уничтожен на 70%, враг - на расстоянии полтора часа езды - мэр

фото, видеоВ Херсоне люди снова вышли на митинг, россияне не успели разогнать

Все новости...
Ночь в регионах: бои на Киевщине, обстрелы Харькова, Хмельницкого и Чернигова
Разведка Британии объяснила планы РФ сосредоточить силы на Донбассе
Несмотря на официальные заявления, оккупанты всю ночь били по Чернигову
Война с РФ: украинская армия уничтожила уже 131 самолет врага и столько же вертолетов
Последние новости
19:20
С Киевщины на экспертизу вывезли 410 тел гражданских – Венедиктова
19:17
Генштаб: РФ отказывается от наступления на Северском и частично Слобожанском направлениях
19:16
"Буча – это я" – Федор Попадюк
18:54
В Белом доме считают, что война РФ в Украине "далека от завершения"
18:52
Макрон и Шольц рассказали, что думают по поводу трагедии в Буче
18:47
Патриарх РПЦ Кирилл: россияне миролюбивый народ и войны не желает
18:32
Страны Балтии отказались от закупок газа из РФ
18:27
В Украине уничтожены или повреждены уже около 7 тысяч жилых домов – Чернышев
18:24
Епифаний: Массовые убийства мирных украинцев – признак геноцида
18:22
Кадры из Ирпеня и Бучи ужасают, но вы еще не видели Мариуполя – "Азов"
Все новости...