Обстріл Лисичанська: під завалами знайшли загиблого, триває рятувальна операція
Середа, 30 березня 2022, 11:05
Внаслідок ворожого обстрілу Лисичанська на Луганщині є загиблий, рятувальна операція триває.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій
Дослівно: "Зранку Лисичанськ здригнувся від інтенсивних обстрілів. Маємо значні руйнування житлових багатоповерхових будинків...
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Наразі рятувальники врятували 5 людей, 8 евакуювали в безпечні місця і, на жаль, під завалами знайшли одну загиблу людину. Роботи тривають. Інформація про загиблих та постраждалих уточнюється".
Деталі: Голова Луганської ОВА оприлюднив відео рятувальної операції правоохоронців.
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