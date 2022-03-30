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Обстріл Лисичанська: під завалами знайшли загиблого, триває рятувальна операція

Валентина РоманенкоСереда, 30 березня 2022, 11:05
Обстріл Лисичанська: під завалами знайшли загиблого, триває рятувальна операція
фото ДСНС

Внаслідок ворожого обстрілу Лисичанська на Луганщині є загиблий, рятувальна операція триває.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "Зранку Лисичанськ здригнувся від інтенсивних обстрілів. Маємо значні руйнування житлових багатоповерхових будинків...

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Наразі рятувальники врятували 5 людей, 8 евакуювали в безпечні місця і, на жаль, під завалами знайшли одну загиблу людину. Роботи тривають. Інформація про загиблих та постраждалих уточнюється".

 

Деталі: Голова Луганської ОВА оприлюднив відео рятувальної операції правоохоронців.

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Теми: Луганська областьвійна
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