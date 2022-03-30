Обстрел Лисичанска: под завалами найден погибший, идет спасательная операция
Среда, 30 марта 2022, 11:05
В результате вражеских обстрелов Лисичанска в Луганской области погиб человек, спасательная операция продолжается.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
Дословно: "Утром Лисичанск вздрогнул от интенсивных обстрелов. Есть значительные разрушения жилых многоэтажных домов...
В настоящее время спасли 5 человек, 8 эвакуированы в безопасные места и, к сожалению, под завалами нашли одного погибшего человека. Работы продолжаются. Информация о погибших и пострадавших уточняется".
Детали: Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай обнародовал видео спасательной операции правоохранителей.
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