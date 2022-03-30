Колишній топ-військовий НАТО не вірить в мир у Європі, доки Путін лишається при владі

Відставний британський генерал, колишній заступник командувача сил НАТО у Європі сер Річард Ширреф вважає, що відтягнення сил РФ з-під Києва найімовірніше означає їхнє перекидання на інший напрямок, а мир у Європі неможливий, доки Путін залишається при владі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC.

Ширреф сказав, що з підозрою сприйняв заяви російського керівництва про деескалацію на Київщині і Чернігівщині. "Це майже напевно визнання, що спроба просуватися на багатьох оперативних напрямках провалилася, і найбільш імовірно - провісник концентрації сил в іншому місці… Я б не виключав певний обманний маневр", - зазначив ексгенерал.

Річард Ширреф також сказав, що "доки Путін у Кремлі - мир у Європі неможливий", додавши, що вважає його "кривавим автократом".

За його словами, НАТО зобов’язаний подбати, щоб протистояння між Росією і колективним Заходом залишалось "холодною, а не гарячою війною", але це означає, що Альянсу потрібно бути готовим до війни.

"Ми ще не бачили такого нарощування сил НАТО, яке, на мою думку, важливе, якщо Альянс хоче стримати якусь подальшу агресію", - зазначив Ширреф.

У розвідці Британії вважають, що своєю заявою про зосередження основних зусиль на Донбасі Росія визнала труднощі з підтримкою більш ніж одного значного наступального напрямку.

За інформацією The Times, в британському уряді обговорюють надання Україні наступального озброєння у зв'язку з переходом війни у нову фазу.

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